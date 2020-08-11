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Несколько дней назад мы изучали статистику Steam по видеокартам. Как выяснилось, более 70% всех владельцев игровых компьютеров имеют на руках медленный графический чип, который годится для онлайн-игр либо для проектов пятилетней давности. Тогда мы предположили, что именно этот факт не позволяет игровым студиям значительно улучшить графику, поскольку такой ход приведёт к тому, что новые игры просто некому будет покупать.

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Сегодня мы обсудим не менее важный вопрос – количество ядер на процессоре среднестатистического геймера. Надеемся наши читатели понимают, что компьютер – это сложная система, которая способна эффективно работать только если все её компоненты функционируют в одном ритме. При этом, зачастую быстродействие системы определятся её самым слабым компонентом. Именно поэтому так важно иметь игровой процессор, достаточное количество памяти и соответствующую всей системе видеокарту.

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Если внимательно изучить статистику Steam, то становится ясно, что 70% всех геймеров вооружены медленными 4-х, 2-х и даже 1-ядерными процессорами. Ситуация действительно печальная. Уже скоро состоится выход нового поколения игровых приставок, что приведёт к росту требований к играм. При этом 70% геймеров не готовы к подобным изменениям. Ситуацию необходимо кардинально менять. Будем надеяться, что выход следующего поколения процессоров Ryzen 4000-й серии приведёт к удешевлению текущего поколения 6-ти и 8-ядерников, что скажется позитивно на общей статистике.

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Заявлять, что игровые студии досконально руководствуются статистикой Steam, сложно. Но то, что они явно в курсе, как обстоят дела с железом у обычных игроков, не вызывает сомнений.