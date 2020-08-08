Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С каждым годом игры становятся всё более требовательны к видеокартам. Это простой и логичный факт, ведь прогресс не стоит на месте. Улучшаются движки, появляются новые технологии. Чего только стоит пресловутая трассировка лучей, которая может превратить в слайд-шоу даже самую мощную GeForce RTX 2080 Ti. К сожалению, количество памяти на новых видеокартах прирастает не так быстро, как нам бы хотелось. Разработчики экономят, выжимая всё из архитектуры и техпроцесса. Прямо сейчас можно встретить в продаже видеокарты как на 2 Гб, так и на 4 Гб.

реклама

Есть надежда, что вскоре NVIDIA порадует нас моделями на 24 Гб, но, кроме слухов, подтверждений данной информации нет. Это значит, что пока стоит ориентироваться только на те решения, что есть в свободном доступе. Великий и могучий Steam ведёт постоянный мониторинг оборудования геймеров. Это не самый надёжный источник информации, но лучше человечество пока не придумало. Давайте посмотрим на изображении ниже, там можно рассмотреть показатель количества памяти на видеокартах.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Как видите, геймеров, у которых видеокарта имеет от шести до 11 Гб памяти, всего 46% от общего числа. Если вспомнить, что 11% – это владельцы устаревшей модели GeForce GTX 1060, то всё становится ещё печальнее. По факту больше 60% имеют медленные или устаревшие модели видеокарт. Для кого в таком случае делать современные игры? На самом деле только около 25% геймеров могут похвастать быстрыми видеокартами (8 Гб и 11 Гб). Все остальные вынуждены снижать настройки графики и разрешение экрана (75%).

реклама

Скорее всего с выходом консолей следующего поколения такое положение изменится. Памяти на видеокартах станет больше. Вот только случится это не через года и даже не через два. Должно пройти как минимум 3 года, чтобы какая-то значимая часть пользователей сменила свои старые карты на новые модели.