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Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID

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Самой популярной видеокартой NVIDIA поколения GeForce GTX 1000 стала народная 1060 с шестью Гб памяти. Она до сих пор занимает больше 11% от всех представленных в Steam моделей. Между тем в той же серии вышла модель GTX 1070 Ti, которая не могла похвастать низкой стоимостью, компенсируя это отличной производительностью. Можно с уверенностью сказать, что некоторые модели шли нос к носу с референсной GTX 1080, позволяя чувствовать себя владельцем настоящего Hi-End`а. 

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В 2020 году балом правят представители поколения RTX 2000. Они могут похвастать не только новой архитектурой, трассировкой лучей и продвинутым техпроцессом, но и значительно превосходят старушку GTX 1070 Ti по показателю быстродействия памяти. Некоторые технические характеристики данной модели представлены на изображении ниже. Это позволит нашим читателям освежить свою память перед изучением финальных результатов.

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В последнее время GTX 1070 Ti стала всё чаще появляться на барахолках. Скорее всего поток данных видеокарт станет ещё сильнее после выхода следующего поколения от NVIDIA. Это привело к тому, что многие любители вторички задаются резонным вопросом: «А не купить ли мне старую добрую GTX 1070 Ti?». На этот вопрос решили дать ответ эксперты сайта GECID. Давайте изучим результаты.

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Как видите, старая гвардия отлично справляется как с онлайн-играми, так и с актуальными проектами ААА-уровня. Единственно, что может расстроить искателя выгоды с вторички, это низкий уровень fps в таких играх, как Control и Red Dead Redemption 2. Здесь есть два варианта: или мириться с просадками на высоких настройках графики, или снижать настройки до средних. Стоит ли покупать такую видеокарту в 2020 году? Однозначно да, если вы предпочитаете популярные сетевые шутеры. Если же вы хотите оценить новые технологии, то это однозначно проигрышный вариант. Мало того, вам может достаться уже выработавшая свой ресурс карта. На что также стоит обращать внимание. 


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Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
Саня Варганов
23:45
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