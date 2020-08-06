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Первым чипсетом AMD, который получил поддержку перспективного PCIe 4.0, стал флагманский Х570, который никогда не был дёшев и впредь вряд ли сможет похвастать низкими ценами. Материнские платы на его основе стартуют с 200 долларов, что в значительной степени ограничивает возможности построения современного компьютера на новых процессорах. Совсем недавно был выпущен среднебюджетный В550, который сочетает умеренную стоимость с высокими технологиями.

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К сожалению, встретить в наших краях материнскую плату на базе В550 чипсета дешевле 100 долларов не представляется возможным. Чаще всего они выходят далеко за 130 условных единиц. Это лучше, чем 200, но хуже, чем мы ожидали. Долгое время ходили слухи о выпуске бюджетного чипсета А520. В конце концов AMD представила его, сообщив, что материнские платы на его основе будет выпускаться в формате Mini и Micro-ATX. Также было добавлено, что он будет гораздо дешевле старших серий. Предполагалось, что цена стартует с 65 и выше долларов. Как выяснилось, они будут ещё дешевле.

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Сегодня появились слайды, которые подтверждают эту информацию. В корейском магазине появились цена материнок серии Asus Prime и Asus Tuf. Самое приятное, что стоимость наиболее бюджетного варианта стартует с 52 доллара, что почти не отличается от устаревшей серии А320. Здесь стоит учитывать, что новые материнские платы будут не только поддерживать все существующие процессоры Ryzen, но и будущие Ryzen 4000-й серии. Это значит, что уже на старте у нас появится возможность собрать недорогую производительную систему.