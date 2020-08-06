Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

К концу 2020 года до самой последней версии MIUI 12 должны обновиться как минимум 53 смартфона Xiaomi 2018-2020-х годов. Стоит отметить, что ряд аппаратов китайской компании уже получил глобальную прошивку. Однако, их всё ещё критически мало. Китайские пользователи могут поучаствовать в тестировании обновления для нескольких десятков девайсов, однако они далеки от стабильности и не имеют финального статуса.

реклама

Ранние планы Xiaomi предполагали рассылку прошивки на все устройства до конца августа. Не так давно стало очевидно, что сроки будут пересмотрены. Уже в конце июля появились намёки, что некоторым владельцам смартфонов придётся подождать до октября. При этом на большей части телефонов стоял гриф «неизвестно». Это означало, что прошивка может выйти как в октябре, так и позднее. Сегодня Xiaomi предоставила информацию о телефонах второй волны, а также сроках, когда они получат прошивку MIUI 12. Согласно официальной информации, обновление выйдет к концу сентября. Это позднее, чем мы ожидали, но раньше, чем говорилось в пессимистичных прогнозах.

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9 SE

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 4G

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Как видите, несмотря на ряд предыдущих утечек, целый ряд новинок 2020 года в списке не значится. Так, нет никаких сведений о серии Redmi Note 9, а также об аппаратах Pocophone. Инсайдеры указывают, что новые смартфоны 2020 года могут обновляться по альтернативной ветке. Это значит, что они могут получить обновление как раньше, так и позднее представленных выше моделей. Кроме того, остаётся проблема со второй волной коронавируса. Фактор неизвестности негативно воздействует на разработчиков, что замедляет выход соответствующего ПО.