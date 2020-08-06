Xiaomi рассказала, когда 15 смартфонов второй волны получат прошивку MIUI 12 – сроки и полный список телефонов
К концу 2020 года до самой последней версии MIUI 12 должны обновиться как минимум 53 смартфона Xiaomi 2018-2020-х годов. Стоит отметить, что ряд аппаратов китайской компании уже получил глобальную прошивку. Однако, их всё ещё критически мало. Китайские пользователи могут поучаствовать в тестировании обновления для нескольких десятков девайсов, однако они далеки от стабильности и не имеют финального статуса.
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Ранние планы Xiaomi предполагали рассылку прошивки на все устройства до конца августа. Не так давно стало очевидно, что сроки будут пересмотрены. Уже в конце июля появились намёки, что некоторым владельцам смартфонов придётся подождать до октября. При этом на большей части телефонов стоял гриф «неизвестно». Это означало, что прошивка может выйти как в октябре, так и позднее. Сегодня Xiaomi предоставила информацию о телефонах второй волны, а также сроках, когда они получат прошивку MIUI 12. Согласно официальной информации, обновление выйдет к концу сентября. Это позднее, чем мы ожидали, но раньше, чем говорилось в пессимистичных прогнозах.
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 9 SE
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 4G
Как видите, несмотря на ряд предыдущих утечек, целый ряд новинок 2020 года в списке не значится. Так, нет никаких сведений о серии Redmi Note 9, а также об аппаратах Pocophone. Инсайдеры указывают, что новые смартфоны 2020 года могут обновляться по альтернативной ветке. Это значит, что они могут получить обновление как раньше, так и позднее представленных выше моделей. Кроме того, остаётся проблема со второй волной коронавируса. Фактор неизвестности негативно воздействует на разработчиков, что замедляет выход соответствующего ПО.
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