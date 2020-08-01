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Несколько недель назад инсайдеры опубликовали так называемый «Финальный список» мобильных телефонов Xiaomi, которые вправе претендовать на обновление до прошивки MIUI 12. На тот момент было ясно, что среди счастливчиков нет многих популярных аппаратов, которые продавались миллионами копий по всему миру. Уже тогда мы предположили, что есть шанс расширения списка.

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Долгое время ситуация не прояснялась, однако вчера появились новые известия, которые не только расширили список до 53 смартфонов, но и слегка подкорректировали даты выхода обновления до новой версии MIUI 12 для целого ряда устройств. Ознакомиться с полным списком можно на изображениях ниже.

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Давайте разберёмся, что означают те или иные обозначения: Released – прошивка выпущена; Coming soon – ожидается в ближайшие недели, уже есть закрытая бета-версия, которая активно проходит тестирование; Expected in August (October) – ожидается во второй половине августа (или позднее), может иметь закрытую бета-версию, которая только начала распространяться; N/A – нет никаких сведений о сроках выхода, скорее всего появится в конце текущего года.

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Как видите в списке множество недорогих аппаратов серии Redmi, которая считается самой бюджетной. Также там представлено несколько популярных устройств серии Redmi Note. При этом, есть и пробелы. Так, отсутствует упоминание о Redmi Note 5 Pro, о Redmi Note 6, о Redmi Note 7 Pro и других девайсах, на которые ранее MIUI 12 должна была выйти. Будем надеяться, что список будет расширяться.