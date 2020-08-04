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Мы уже знаем, что 53 смартфона китайской компании Xiaomi могут претендовать на получение глобальной прошивки MIUI 12 к концу года. С одной стороны – это не может не радовать, поскольку все эти аппараты получат обновления безопасности, которые требуются современным телефонам ничуть не меньше, чем новые функции. Между тем, у нас нет вообще никаких сроков, ведь прошивка на десятки девайсов может выйти в конце года, а значит ждать её придётся очень долго.

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Самым эффективным способом загрузить MIUI 12 здесь и сейчас может быть только использование популярных еженедельных образов. Одним из самых стабильных и работоспособных считается xiaomi.eu. Ребята имеют международную команду поддержки, среди которой множество энтузиастов, участвующих в доработке и исправлении ошибок в реальном времени. Мало того, последнюю версию только с официального сайта загрузили более 60 000 человек.

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Итак, прямо сейчас можно скачать стабильную российскую версию MIUI 12 для 22-х актуальных аппаратов. Важно помнить, что для получения глобальной версии в итоге вами придётся устанавливать её отдельно. Несмотря на это текущая версия способна автоматически обновляться по воздуху. Инструкция находится по следующему адресу. Разработчики предупреждают, что вы можете столкнуться с ошибками, хотя чаще всего работа будет проходить без осложнений.