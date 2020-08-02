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Активация новой технологии NVIDIA – Dynamic Boost позволяет увеличить производительность видеокарты до 15% – результаты тестирования в 3DMark от Zol

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Долгое время понятие игровой ноутбук воспринималось как шутка. Отставание мобильной видеокарты от своей настольной копии доходило до двукратных значений. Играть на самых дорогих решениях было можно, но, купив флагманскую модель ноутбука, вам приходилось постоянно копаться в настройках, вместо того чтобы наслаждаться игрой. С появлением технологии Max-Q Dynamic Boost от NVIDIA всё изменилось. В настоящее время отставание между мобильной и настольной версией одной и той же модели видеокарты опустилось до приемлемых значений. 

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Стоит отметить, что алгоритмы Max-Q Dynamic Boost постоянно улучшаются. Так, на момент своего выхода, она позволяла увеличить производительность некоторых моделей на скромные 5%. Давайте взглянем, как обстоят дела сейчас. В тестировании принимала участие видеокарта GeForce 2070 Max-Q. Тесты проведены в следующих синтетических бенчмарках 3DMark: Time Spy, PortRoyal и Fire Strike Extreme. Вначале даны результаты со включённым Max-Q Dynamic Boost, а после эта функция была выключена.

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Dynamic Boost: ON

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Dynamic Boost: OFF

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Из таблицы выше видно, что активация новой функции способна увеличить производительность в отдельных тестах на 16 и более процентов. Однако есть и такие случаи, когда прирост не превышает 9%. Вот только за всё нужно платить. В первую очередь владельцы ноутбуков заплатят энергопотреблением. Диаграмма ниже показывает, как повышается этот показатель после активации Max-Q Dynamic Boost. Некоторые партнёры компании NVIDIA рекомендуют включать новую технологию только когда ноутбук подключён к сети. 

Энергопотребление видеокарты

Энергопотребление процессора 

А вот с процессором не всё так просто. Как видите, после активации Max-Q Dynamic Boost, процессор снизил потребление, а после её выключения стал значительно прожорливее. К сожалению, тестов на общее питание ноутбука до и после активации проведено не было. Было бы любопытно на них взглянуть. 

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Активация новой технологии NVIDIA – Dynamic Boost позволяет увеличить производительность видеокарты до 15% – результаты тестирования в 3DMark от Zol
Yolanda Tarska
00:48
Я тоже не понимаю к чему это. Есть 10 ядер на 14нм, они отлично работают, ставится лимит в 160 ватт скажем, изредка частота будет снижаться в сильной многопоточке на 100-200мгц, и падать напряжение, и...
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