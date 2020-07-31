Всех покупателей видеокарт NVIDIA GeForce RTX ждёт внушительный подарок – Золотое издание популярной игры Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege никогда не была суперхитом. У игры стабильный онлайн, где можно встретить тысячи преданных фанатов. Прямо сейчас в официальном магазине Ubisoft Store можно купить обычную версию за 331 рубль вместо обычных 829 рублей. Довольно неплохо. Ещё более интересны так называемые Deluxe Edition, Gold Edition и Ultimate Edition. Которые позволяют сэкономить внушительные суммы денег, получив весомые бонусы с огромными скидками. Что же, если вы планировали себе купить новую видеокарту то можете получить бесплатную копию Rainbow Six Siege Gold Edition.
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Прямо сейчас подобная акция проходит у официального представителя NVIDIA. Для того чтобы стать счастливым обладателем цифровой копии золотого издания, нужно приобрести один из продуктов серии GeForce RTX начиная с флагмана RTX 2080 Ti и оканчивая самой доступной моделью – RTX 2060. Кроме того, акция распространяется и на ноутбуки с соответствующими решениями от NVIDIA.
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Акция не вечна. Её окончание запланировано на 27 августа. Этого достаточно для того, чтобы выбрать подходящую видеокарту и спокойно её купить. Отметим, что Gold Edition включает в себя гораздо более солидный комплект чем стандартная версия и Deluxe Edition. Подробнее ознакомиться с условиями и комплектом подарка можно по ссылке на официальном сайте NVIDIA.
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