Выясняем, нужна ли игровому компьютеру дорогая дискретная видеокарта – Ryzen 7 4700G против 9 актуальных игр в тесте Benchmark
Совсем недавно в продаже появилось новое поколение гибридных процессоров AMD Ryzen 4000-й серии. Об их невероятной производительности ходили легенды. Нам говорили, что графика самого мощного 8-ядерного Ryzen 7 4700G позволит запускать современные игры без необходимости покупать дискретную видеокарту. К слову, подобного ранее никогда не случалось, поэтому ожидания были явно завышены. Что получилось, вы увидите своими глазами чуть ниже.
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Итак, ребята с Ютуб-канала Benchmark в очередной раз радуют нас новыми тестами. На этот раз они выясняют, стоит ли покупать дискретную видеокарту, или можно воспользоваться невероятной мощью нового гибридного процессора. Дадим им слово.
Прежде чем приступать к каким-либо выводам стоит определиться, что называть комфортным количеством кадров секунду, а также считать ли средневысокие настройки графики удовлетворительными. По первому вопросу можно привести в пример консоли, на которых в большинстве случаев вы никогда не увидите больше 30 fps. Хорошо это или плохо, пусть решает каждый сам. Компьютер предоставляет уникальную возможность увидеть качественную картинку. Некоторым это просто не нужно. Что до средневысоких настроек, то часто они мало чем отличаются от высоких, а значит здесь всё нормально.
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Если вам достаточно 40 кадров в секунду, то дискретная видеокарта вам действительно не нужна. В случае покупки нового гибридного процессора Ryzen 7 4700G, у вас под рукой окажется мощный производительный чип, графическое ядро которого вполне подходит для игр. В будущем можно снизить настройки графики и разрешение до 720р. Это как минимум пару лет позволит и дальше получать не менее тридцати fps.
Ясно, что избалованным любителям 60 fps и выше здесь делать нечего. На данный момент интегрированная графика не доросла до того, чтобы стать полноценной заменой недорогой дискретной карты. Сравнить результаты можно с данным материалом.
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