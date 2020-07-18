Выбираем лучшую бюджетную видеокарту лета 2020 – Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1650 Super – тестирование в актуальных играх от Benchmark
Существует несколько типов геймеров. Есть бескомпромиссные любители флагманских моделей. Эти товарищи избавляются от старой видеокарты сразу же, как в продажу поступает новая модель. Они привыкли играть на высоких разрешениях и кроме дорогой карты имеют мощный процессор и много оперативной памяти. Это самая малочисленная группа. Есть новички, играющие по выходным в онлайн-игры по типу World of Tanks. Для них достаточно встройки или совсем уж бюджетного решения. Без сомнения, есть несколько других групп игроков, но в данном случае мы обратимся к тем, кто ориентируется на видеокарту стоимостью до 200 долларов.
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Сегодня мы изучаем новое тестирование экспертов ютуб-канала Benchmark. Ребята взяли две видеокарты: GeForce GTX 1650 Super c 4 Гб памяти и Radeon RX 580, получившую 8 Гб памяти. Обе модели стоят примерно одинаково, а значит перевес может быть только в производительности. Давайте рассмотрим выводы в виде небольших тезисов:
- GeForce GTX 1650 Super несомненно быстрее. Она тише и значительно холоднее. У неё не отваливаются драйвера и не выпадает чёрный экран. При этом она оказывается слегка быстрее.
- Radeon RX 580 с 8 Гб памяти имеет более высокий потенциал, но это только теория.
- Ни в одной игре в разрешении 1080р не был замечен недостаток памяти, а значит даже на 4 Гб GeForce GTX 1650 Super можно себя неплохо чувствовать в 2020 году.
Ни в одной игре количество кадров в секунду не падало ниже 60. Это значит, что обе модели можно рекомендовать к покупке. Radeon RX 580 продолжает дешеветь. Если тенденция по снижению цены на неё не остановится, уже через пару месяцев она станет гораздо привлекательнее своей соперницы.
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