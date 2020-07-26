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На данный момент финальной версией мобильной операционной системы является Android 10. Несмотря на то, что она была выпущена ещё осенью 2019 года, до сих пор существует множество смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов, которые работают на устаревшей Android 9. Предположительно, многие из них получат последнюю версию ОС вместе с глобальной рассылкой MIUI 12. Как ранее стало известно, десятки их них могут рассчитывать на выход прошивки не ранее октября-ноября. Но это не точно, ведь сроки могут в любой момент измениться.

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В этой обстановке довольно странно, что Xiaomi уже начала активно тестировать ещё не вышедшую ОС Android 11 на своих аппаратах. Первыми её получили три смартфона. Это: Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Все три телефона принадлежат к флагманской линейке 2020 года, предлагая самый производительный процессор, впечатляющие камеры, сверхбыструю зарядку, а также другие компоненты, без которых завоевать звание флагмана сейчас невозможно.

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Дополнительно указывается, что два других телефона: Poco F2 Pro и Poco X2 получат Android 11 до конца июля. Что до самых последних планов, то есть информация, что на очереди Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro. Скорее всего они начнут обновляться ближе к зиме и окажутся первыми недорогими смартфонами, которые получат новую мобильную ОС. Отметим, что речь пока идёт о китайской бета-версии, которая не является стабильной, а также лишена некоторых фишек финального релиза. Сама Google в этом отношении заявляла, что ей есть чем удивить пользователей.