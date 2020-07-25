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Десятки смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов не получат прошивку MIUI 12 в ближайшие 3 месяца – список и названия телефонов

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Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 12 ещё в апреле. На дворе конец июля, а количество смартфонов, которые могут похвастать наличием обновления, можно посчитать по пальцам одной руки. Уточним, что речь идёт о России, поскольку в Китае ситуация кардинально иная. Там обновились десятки аппаратов, продолжая получать всё новые фишки. Ситуация немного несправедливая, но такова политика компании. 

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Несколько дней назад мы уже давали ссылку на финальный список из телефонов, которые должны получить MIUI 12. Сроки расплывчаты, но, согласно официальным данным, случится это должно было не позднее конца августа. Что же, судя по всему, десятки телефонов не получат обновления до октября или ноября. Среди неудачников значатся такие хиты как: Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Redmi 8А, Redmi 7А и другие телефоны, которые пока не входят в зону ближайших приоритетов китайской компании. Ниже представлен список неудачников. Он не полный и может измениться. В конце концов, русские версии могут вообще выйти к концу года.

Смартфоны  Смартфоны 
Mi 8
 Redmi 6
Redmi 8A Pro
 Redmi 6 Pro
Redmi 8A
 Redmi S2
Redmi 8
 Redmi Note 6 Pro
Redmi 7A
 Redmi Note 8T
Redmi 7
 Mi MIX 3
Redmi 6A
 Mi MIX 2S
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На самом деле кандидатов гораздо больше, просто некоторые из них значатся в качестве тех, кто может получить китайскую версию прошивки. Однако, многие пребывают в списке уже несколько месяцев, и нет никаких гарантий, что нас ждут изменения в ближайшее время. Есть и пессимистичные прогнозы, утверждающие, что десятки смартфонов получат российские версии только к зиме. 

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