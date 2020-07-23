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Смартфон Redmi Note 8 стал одним из самых продаваемых телефонов 2019 года китайской компании Xiaomi. Он мог похвастать премиальными материалами (по крайне мере, именно так их называют производители). А именно: задняя часть корпуса была выполнена из закалённого стекла, а передняя почти полностью покрыта дисплеем размером 6.53 дюйма. Ещё более впечатляющим оказался Redmi Note 8 Pro. Придя на российский рынок он получил огромный ценник более чем в 30 тысяч рублей.

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Несмотря на отличные характеристики продажи шли не так хорошо, как хотелось бы Xiaomi. Возможно, именно поэтому вскоре цена была пересмотрена. В данный момент наблюдается ещё одна волна снижения цены на данный аппарат, что позволило ему занять одну из лидирующих позиций в рейтинге продаж по России. И всё же, цена не него всё равно высока. Что же, некоторые ритейлеры смотрят на этот вопрос прагматично. Именно поэтому сегодня его можно купить со скидкой в 8 000 рублей.

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Уточним для наших читателей разницу между стандартной версией Redmi Note 8 и моделью с приставкой «Pro». Более мощный процессор Helio G90T, который ещё долгие годы будет радовать вас своей мощью. Слегка увеличенный размер дисплея. Возможность записывать видео с частотой кадров до 960 fps. Новый блок камер с основной 64 Мп, вооружённой продвинутым ИИ и внушительным набором возможностей. Аккумулятор на 4500 мАч с более быстрой зарядкой и модуль NFC.

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Важно учитывать, что перед нами версия 6/128 Гб, стандартная цена на которую стартует с более чем 23 000 рублей. Что до самой низкой стоимости, то телефон можно взять за 15 364 рубля.