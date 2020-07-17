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В последние дни интернет пестрит слухами о 12-контактном разъёме питания для флагманских видеокарт следующего поколения NVIDIA. Предполагается, что референсные чипы окажутся гораздо прожорливее, потребляя до 600 Вт. Всё это на уровне слухов, хотя некоторые подробности заставляют начать сомневаться в несерьёзности подобной утечки.

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Как стало известно, новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может получить гораздо более высокие тактовые частоты по сравненною с поколением RTX 2000. Указывается, что предполагаемые частоты могут достигать 1485 МГц в штатном режиме и до 1740 МГц в режиме игровом. Это на 200 МГц больше, чем у модели RTX 2080 Ti. Здесь важно понимать, что речь идёт о референсной модели, которая не отличается рекордными тактовыми частотами. Это значит, что модели от партнёров компании NVIDIA будут ещё более впечатляющими.

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Напомним, согласно предыдущим утечкам, флагманы NVIDIA могут получить тактовую частоту выше 2000 МГц. Ясно, что это не пройдёт бесследно для энергопотребления. В этой ситуации некоторые эксперты уже сейчас советуют бескомпромиссным геймерам задуматься о покупке нового блока питания. Хотя, если оценивать цену RTX 2080 Ti и неплохого блока питания, то для тех, у кого есть такие суммы на старте продаж, нет проблем доплатить ещё немного. По большому счёту NVIDIA вообще должна дарить блоки питания своим фанатам, поскольку всё идёт к тому, что снижения цен на видеокарты следующего поколения не будет.

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Больше информации читайте в нашем материале. Там есть ссылки на все последние слухи.