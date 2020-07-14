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Согласно предыдущим утечкам, уже осенью в продажу поступит новое поколение видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Если у вас есть какие-либо вопросы, советуем вам ознакомиться с нашим материалом. Там вы найдёте ссылки на последние слухи как о моделях RTX 3000-й серии, так и долгожданной Big Navi. Сегодня у нас совершенно иная тема.

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Производство наиболее быстрых видеокарт GeForce RTX 2000-й сери остановлено. Это не все графические чипы на архитектуре Turing, но значительная их часть. Список видеокарт, которые перестали производиться, смотрите ниже. По большому счёту теперь выпускается всего две видеокарты: RTX 2060 и RTX 2060 SUPER. В данный момент неизвестно, насколько большие запасы чипов скопились у NVIDIA и партнёров, но аналитики предполагают, что уже в самое ближайшее время нас ждёт подорожание производительных видеокарт.

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Эксперты утверждают, что многие крупные ритейлеры говорят о неизбежном повышении цен на продукцию NVIDIA. Вполне возможно, что такими действиями производитель планирует создать искусственный дефицит на высокопроизводительные чипы, дабы не только не снижать на них цену, но и установить на новое поколение ещё более впечатляющие расценки. Точной информации нет. Всё это на уровне слухов, однако на этот раз они звучат очень громко, что указывает на реальные предпосылки из возникновения.