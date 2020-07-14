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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт

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Сразу после того, как в сети появилось предполагаемое изображение флагманской видеокарты NVIDIA, поползли слухи о том, что следующее поколение может оказаться гораздо прожорливее текущего. Долгое время вся эта информация была на уровне слухов, пока сегодня не появились более конкретные данные на этот счёт. 

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Согласно новым слухам, одна или несколько видеокарт на архитектуре Ampere получит новый 12-контактный разъём питания. Речь идёт о совершенно новом стандарте, который внешне напоминает Molex Micro-Fit шириной 19 мм и шагом 3 мм. Однако, по сравнению с разъёмом mini-Fit 5556 на 6А, он обеспечивает внушительные 8.5А. Эксперты заявляют, что при определённых условиях новый разъём способен обеспечить видеокарте до 600 Вт. 

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На самом деле есть большие сомнения, что питание карты превысит 400 Вт, но точных сведений на этот счёт нет. Скорее всего новый разъём получат референтные флагманские решения от NVIDIA. Это могут быть как RTX 3080 Ti или её версия RTX 3090, так и RTX 3080 и даже RTX 3070 Ti/RTX 3070. Всё это видеокарты построенные на базе графических чипов GA102 и GA104. 

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Стоит отметить, что эти сведения поступили от компании FCPOWERUP, которая известна разработкой источников питания. Сомнительно чтобы подобная структура прибегала к распусканию пустых ничем не подкреплённых слухов. В любом случае всё это может означать только одно: флагманские видеокарты следующего поколения будут значительно прожорливее, чем даже GeForce RTX 2080 Ti.

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Ankain357
22:00
Может там будут 12+8 или 12+12 комбинации
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
LAVRADAR
21:57
эх цена будет ...
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
useuseuser
21:55
:)
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Alterus
21:53
Ну на хос биос 2080ти 600 ват спокойно съест. Да и ест евга с поверлимитом 520ват
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
useuseuser
21:51
Сколько боли в этих словах.
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
LoL
21:49
восьмиканал подъехал, налетай)
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
Дедувка Морощщщ
21:45
Я тогда вообще олигарх, у меня монитор за 50к, при этом я ни дня в жизни не проработал, мамка с пенсии купила.
Nvidia продемонстрировала преимущества своих топовых видеокарт GeForce RTX на примере R6:Siege и COD: Warzone - отличная графика, 240 FPS, сверхплавный геймплей и отсутствие задержек
perorist
21:44
вроде как это тензорные ядра считать дожны, да
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
Дедувка Морощщщ
21:44
Что ты несёшь, инвалид, какой падающий карандаш? Ты в курсе вообще как ПК работает, как картинка рендерится, как происходит ввод:вывод? Иди уроки учить, карандашный клоун.
Nvidia продемонстрировала преимущества своих топовых видеокарт GeForce RTX на примере R6:Siege и COD: Warzone - отличная графика, 240 FPS, сверхплавный геймплей и отсутствие задержек
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