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Сразу после того, как в сети появилось предполагаемое изображение флагманской видеокарты NVIDIA, поползли слухи о том, что следующее поколение может оказаться гораздо прожорливее текущего. Долгое время вся эта информация была на уровне слухов, пока сегодня не появились более конкретные данные на этот счёт.

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Согласно новым слухам, одна или несколько видеокарт на архитектуре Ampere получит новый 12-контактный разъём питания. Речь идёт о совершенно новом стандарте, который внешне напоминает Molex Micro-Fit шириной 19 мм и шагом 3 мм. Однако, по сравнению с разъёмом mini-Fit 5556 на 6А, он обеспечивает внушительные 8.5А. Эксперты заявляют, что при определённых условиях новый разъём способен обеспечить видеокарте до 600 Вт.

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На самом деле есть большие сомнения, что питание карты превысит 400 Вт, но точных сведений на этот счёт нет. Скорее всего новый разъём получат референтные флагманские решения от NVIDIA. Это могут быть как RTX 3080 Ti или её версия RTX 3090, так и RTX 3080 и даже RTX 3070 Ti/RTX 3070. Всё это видеокарты построенные на базе графических чипов GA102 и GA104.

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Стоит отметить, что эти сведения поступили от компании FCPOWERUP, которая известна разработкой источников питания. Сомнительно чтобы подобная структура прибегала к распусканию пустых ничем не подкреплённых слухов. В любом случае всё это может означать только одно: флагманские видеокарты следующего поколения будут значительно прожорливее, чем даже GeForce RTX 2080 Ti.