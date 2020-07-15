Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов

для раздела Блоги
1
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время мы стали замечать, как медленно HUAWEI рассылает обновления собственной оболочки EMUI 10.1 для популярных смартфонов 2018-2020 годов. По большому счёту только Китай и Индия находятся в числе тех, кто может свободно скачать новую прошивку на десятки аппаратов. Более-менее точные сроки представлены на ограниченное число устройств. Что будет с остальными, неясно. Дополнительную путаницу вносит заявление о том, что следующая версия EMUI 11 будет выпущена уже в сентябре текущего года. Что на самом деле планирует китайская компания? Давайте разбираться.

реклама

Согласно большой утечке, HUAWEI планирует рассылку прошивки EMUI 11 на 50 смартфонов и планшетов. Среди тех, кто получит обновления значатся все популярные серии от Mate 20 до nova 5-7, вариантов Enjoy и флагманской серии Р включая Р20, Р30, Р40 и их Lite-версии. Кроме того, речь идёт и о популярных планшетах, а также смартфонах суббренда Honor. 

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Точного списка нет. Как видите планы у HUAWEI действительно масштабные. Источник указывает, что развёртывание прошивки EMUI 11 будет не только происходить быстрее чем EMUI 10.1, но и может принести несколько сюрпризов. Например, некоторые модели актуальных смартфонов вообще не получат EMUI 10.1. Гораздо дешевле будет пропустить для них это обновление. Когда начнётся массовая рассылка EMUI 11, неизвестно. Информация об этом появится ближе к концу лета. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
50
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
64
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
4
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
54
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
37
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
23

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 152
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 35
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
9 июля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony PlayStation 4 Slim сильно подешевела – консоль на 1 ТБ c играми God of War, The Last of US, Days Gone и подпиской PS Plus по самой низкой цене на рынке
19
Xiaomi Redmi Note 8 Pro сильно подешевел – NFC, 64-Мп камера, аккумулятор на 4500 мАч, Helio G90T и официальная гарантия по самой низкой цене в России
6
5 смартфонов Huawei и Honor 2018-2020 годов получили стабильную прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
9
Honor 20 Pro с NFC и сервисами Google подешевел на 11 000 рублей – Kirin 980, 128 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч по самой низкой цене на рынке
4
iPhone 11 Pro с 256 ГБ памяти подешевел на 22 000 рублей – флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
+
Эксперты ожидают резкого скачка цен на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2070 SUPER станет недоступна большему количеству геймеров
47
Даже топовая видеокарта RTX 2080 Ti не способна выдать 60 FPS в Watch Dogs Legion с максимальными настройками графики и рейтрейсингом в разрешении 1080р
39
13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
7
30 смартфонов HUAWEI 2018-2019 годов получили официальную стабильную EMUI 10.1 на Android 10
5
Линус Торвальдс призвал Intel избавиться от расширений AVX512
66
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
58
AMD Ryzen 7 4700G демонстрирует преимущество над Ryzen 7 3800XT и Intel Core i9-9900KF
79
Ubisoft приступила к бесплатной раздаче Watch Dogs 2
17
Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
40
Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F
61
Стоимость игрового 8-ядерного AMD Ryzen 7 3700X упала ниже 260 долларов – 70 долларов скидки от последней официальной цены
9
Лучшая видеокарта NVIDIA не смогла обеспечить комфортный геймплей в новом проекте Ubisoft
18
Ubisoft извинились за казус с раздачей Watch Dogs 2 и теперь дарит игру всем желающим
20
HUAWEI сообщила официальные сроки появления EMUI 10.1 в России
7
Ryzen 7 3700X рекордно подешевел - цена в 260$ и бесплатная копия Assassin's Creed Valhalla в подарок
57

Популярные статьи

Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
13
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
64
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
50
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
39
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
12
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
1
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
1

Сейчас обсуждают

Александр Федотов
00:58
Использую. Это анализатор сигналов в том числе для програмно определенного радио. Т.е. прием передача на любой частоте и любой ширине. "Любой", конечно. Я анализирую спутники Glonass))
Линус Торвальдс призвал Intel избавиться от расширений AVX512
warmuza
00:55
Новое дно каждый день. Теперь вот и сочинения "как я провёл лето" подвезли.
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
Ry Zen
00:41
Это просто эпичный бред. Мониторинг в реальном времени - зачем? Кому это нужно? Ламеру пофиг, а опытный уже все давно промониторил и настроил, макросы? Кто ими реально пользуется? Короче, это просто к...
CORSAIR выпустила сенсорный экран iCUE NEXUS Companion для управления периферийными устройствами
Ry Zen
00:37
Вы с там предызанием говорите об новых оболочка, ккк будто это что-то волшебное и сулящее массу наслаждений. Ну, оболочка, ну, новая - и что? Что в ней будет такого, чего не было в прежней?
HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов
Глеб Холод
00:36
Тупой вопрос. 1080Ti уже не актуальна? Или мы по прежнему топим за неоправданно дорогие решения с "чудо лучами". Хотя...Радики пока этого не умеют.
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
Ry Zen
00:35
Что избалованные мудилы? Вам сделали игру, так играйте, что вам ещё нужно? Каких изменений вы хотите? Зелёного снега? Саблезубых тигров в таверне? Дать бы им всем по роже)
В одной из самых популярных игр Rockstar Games игроки протестуют и наряжаются в клоунов
Cyborg39rus
00:32
8 каналов ОЗУ Вам ничего не дадут, если задержка будет под 70ns+. Задержка никак не зависит от Gb/s у ОЗУ. Это зависит на прямую от самого процессора(кеша и его алгоритмов работы)
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
ego0550
00:31
Не могла она зайти даже в теории - недостаточно мощностей. Если бы на самом деле были выделенные RT ядра, которые просчитывали лучи не в ущерб основной производительности... А так лучи считаются на об...
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
Cyborg39rus
00:31
699-799 долларов за 3955(инфа 90%)
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
ego0550
00:30
Откуда оно возьмется у сони? Там же по традиции дешманное железо от АМД.
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем