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В последнее время мы стали замечать, как медленно HUAWEI рассылает обновления собственной оболочки EMUI 10.1 для популярных смартфонов 2018-2020 годов. По большому счёту только Китай и Индия находятся в числе тех, кто может свободно скачать новую прошивку на десятки аппаратов. Более-менее точные сроки представлены на ограниченное число устройств. Что будет с остальными, неясно. Дополнительную путаницу вносит заявление о том, что следующая версия EMUI 11 будет выпущена уже в сентябре текущего года. Что на самом деле планирует китайская компания? Давайте разбираться.

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Согласно большой утечке, HUAWEI планирует рассылку прошивки EMUI 11 на 50 смартфонов и планшетов. Среди тех, кто получит обновления значатся все популярные серии от Mate 20 до nova 5-7, вариантов Enjoy и флагманской серии Р включая Р20, Р30, Р40 и их Lite-версии. Кроме того, речь идёт и о популярных планшетах, а также смартфонах суббренда Honor.

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Точного списка нет. Как видите планы у HUAWEI действительно масштабные. Источник указывает, что развёртывание прошивки EMUI 11 будет не только происходить быстрее чем EMUI 10.1, но и может принести несколько сюрпризов. Например, некоторые модели актуальных смартфонов вообще не получат EMUI 10.1. Гораздо дешевле будет пропустить для них это обновление. Когда начнётся массовая рассылка EMUI 11, неизвестно. Информация об этом появится ближе к концу лета.