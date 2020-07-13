HUAWEI сообщила официальные сроки появления EMUI 10.1 в России
Несколько дней назад мы смогли изучить наименования тридцати смартфонов HUAWEI, которые уже получили новую версию прошивки EMUI 10.1 на Android 10. К сожалению, в списке пока только китайская версия, в то время как на территории Европы большая часть телефонов ещё не получали новых обновлений. Что же, сегодня у нас отличная информация, поскольку HUAWEI выложила официальную дорожную карту для нескольких региональных версий новой прошивки, в число которых попала и российская версия.
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Прежде чем приступить к изучению списка, нашим читателям стоит учитывать, где покупался смартфон. Так, если он был куплен на территории Восточной Европы, то вам стоит ожидать прошивку в соответствие с планами для этого региона. Точно такая же ситуация и для Западной Европы и других регионов.
Западная Европа
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Северо-Восточная Европа
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Ближний Восток и Африка
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Россия и Центральная Азия
Производитель уточняет, что список неполный. В ближайшее время он будет пополняться. Как только появятся новые сведения, наши читатели смогут их найти на нашем сайте. Пока же в списке 9 аппаратов, 4 из которых получат прошивку не раньше августа. Первые пять уже находятся в стадии обновления, либо смогут рассчитывать на получение прошивки EMUI 10.1 до конца июля. Сроки распространения прошивки для купленных в Китае телефонов мы не предоставляем, поскольку вы уже могли убедиться выше, что почти все аппараты обновление уже получили.
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