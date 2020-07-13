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Некоторые производители выпускают всего несколько моделей смартфонов в год. Это в значительной степени облегчает своевременный выход новых прошивок и рассылки обновлений. Однако есть и такие, производящие десятки аппаратов в год. Это не только приводит к путанице, но и замедляет получение прошивки конечным пользователем. Что любопытно, выпускаются также региональные версии, которые могут существенно отличаться от оригинала.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с полным списком смартфонов HUAWEI, которые уже получили прошивку EMUI 10.1 на Android 10. Есть одна проблема: часть из этих устройств до сих пор не имеют региональной прошивки для Европы и России. Однако, многие захотят узнать, есть ли их аппарат в списке, поскольку, если прошивка вышла для Китая, то рано или поздно она будет выпущена и для других стран.

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На данный момент мы имеем 30 моделей 2018-2020-х годов. Что любопытно, есть все основания полагать, что список не окончательный. После того как на некоторые устройства прошивка будет выходить из состояния бета-теста, мы опубликуем дополнительную информацию об её появлении на телефонах пользователей. Скачать эти прошивки самостоятельно нельзя. Часть их них выпущены только в Китае. HUAWEI советует подождать. Многие из аппаратов уже к концу июля получат EMUI 10.1 на Android 10.

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