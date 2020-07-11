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Российская цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 10 000 рублей – самая низкая стоимость за самый сбалансированный телефон лета 2020 года

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Смартфон Redmi Note 9 Pro стал настоящим бестселлером лета 2020 года. В отличие от младших версий он получил ряд преимуществ, которые делают его неотличимым от современных флагманов:

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  • Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, способный обеспечить отличную производительность в любых современных играх и приложениях. 
  • Ёмкая батарея на 5000 мАч, продолжительность работы которой превышает световой день даже если вы будете использовать свой телефон без перерывов.
  • Быстрая зарядка на 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон за рекордно короткое время. По большому счёту, теперь вообще можно не думать о зарядке, поскольку за 15 минут у розетки ваш телефон получает около 40%. 
  • Огромный дисплей размером 6.67 дюймов, который получил отличную яркость, позволяющую отчётливо видеть картинку даже на солнце. Кроме того, он имеет неплохую цветопередачу и в целом смотрится впечатляюще. Не говоря уже о защитном слое Corning Gorilla Glass 5.
  • Пожалуй, изюминкой данного аппарата считается 64-Мп камера, оснащённая продвинутым ИИ, способным в буквальном смысле угадывать то, на что вы наводите объектив. Также есть 8-Мп широкоугольная камера, 5-Мп макро, 2-Мп сенсор глубины и 16-Мп фронталка.

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Данная модель получила объём памяти: 4/128 Гб, что хватит даже любителям фотографировать всё вокруг на долгие месяцы. На страте телефон получил очень высокую стоимость – более 300 долларов и даже сейчас в официальном магазине Xiaomi в России он продаётся за 24 тысячи. Что же, спешим вас порадовать, ведь есть продавцы, реализующие данный товар по очень приятной стоимости – всего 12 879 рублей. Таким образом падение составило невероятные 10 тысяч рублей. Ссылка на ЯндексМаркет. 

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Берсентий ф
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ты явно поторопился, если верить зилоту, щас за 12879 можно взять XD
Российская цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 10 000 рублей – самая низкая стоимость за самый сбалансированный телефон лета 2020 года
Power47
13:06
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Как владелец Redmi note pro 6/128 не сказал бы что камеры супер - пупер, всего лишь неплохие... Стабик средненький, качество тоже не ахти. Для инстаграмма вполне себе сойдут. А так телефон ничего. Бра...
Российская цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 10 000 рублей – самая низкая стоимость за самый сбалансированный телефон лета 2020 года
E1nher1
13:02
Опять вы не улавливаете тонкой иронии... Это шуточное выражение аниме/китайские мультики. Черт, никто ничего не понимает после своих манго задом на перед *а мне было смешно с последней моей реплики
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Ursus82
13:02
Вот это жесть! Просто нагло обмануть ради кликов.
Российская цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 10 000 рублей – самая низкая стоимость за самый сбалансированный телефон лета 2020 года
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