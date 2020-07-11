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Смартфон Redmi Note 9 Pro стал настоящим бестселлером лета 2020 года. В отличие от младших версий он получил ряд преимуществ, которые делают его неотличимым от современных флагманов:

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Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, способный обеспечить отличную производительность в любых современных играх и приложениях.

Ёмкая батарея на 5000 мАч, продолжительность работы которой превышает световой день даже если вы будете использовать свой телефон без перерывов.

Быстрая зарядка на 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон за рекордно короткое время. По большому счёту, теперь вообще можно не думать о зарядке, поскольку за 15 минут у розетки ваш телефон получает около 40%.

Огромный дисплей размером 6.67 дюймов, который получил отличную яркость, позволяющую отчётливо видеть картинку даже на солнце. Кроме того, он имеет неплохую цветопередачу и в целом смотрится впечатляюще. Не говоря уже о защитном слое Corning Gorilla Glass 5.

Пожалуй, изюминкой данного аппарата считается 64-Мп камера, оснащённая продвинутым ИИ, способным в буквальном смысле угадывать то, на что вы наводите объектив. Также есть 8-Мп широкоугольная камера, 5-Мп макро, 2-Мп сенсор глубины и 16-Мп фронталка.

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Данная модель получила объём памяти: 4/128 Гб, что хватит даже любителям фотографировать всё вокруг на долгие месяцы. На страте телефон получил очень высокую стоимость – более 300 долларов и даже сейчас в официальном магазине Xiaomi в России он продаётся за 24 тысячи. Что же, спешим вас порадовать, ведь есть продавцы, реализующие данный товар по очень приятной стоимости – всего 12 879 рублей. Таким образом падение составило невероятные 10 тысяч рублей. Ссылка на ЯндексМаркет.