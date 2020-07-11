Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Никого не удивишь выходом новой прошивки для дорогих смартфонов Xiaomi. Китайский производитель уже начал выпускать стабильную версию MIUI 12 для целого ряда флагманских устройств 2019-2020-х годов. Скачать её можно далеко не во всех регионах, поскольку она пока не имеет глобальной метки. Однако с каждым днём всё больше владельцев подобных аппаратов получают возможность обновить свой аппарат.

реклама

В другом мире живут пользователи, купившие недорогие телефоны Xiaomi. Они месяцами ждут обновления. Что любопытно, некоторые устройства так и остаются лишены глобалки, гарантирующей своевременное обновление. Сегодня мы исправим сложившуюся ситуацию. Перед вами список смартфонов и ссылки на закачку для девяти недорогих аппаратов 2019 года, которые можно здесь и сейчас обновить до последней версии MIUI 12. Что немаловажно, все они будут работать на самой новой мобильной ОС Android 10.

Модель Ссылка Redmi Note 8 Ссылка Mi 9 Lite Ссылка Mi 9 SE Ссылка Mi 8 Lite Ссылка Mi CC9 Ссылка Mi 8 SE Ссылка Redmi Note 7 Pro Ссылка Redmi Note 7 Ссылка Redmi Note 7S Ссылка

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже





Важно учитывать, что это стабильные прошивки для бета-тестеров, которые изначально не предназначены для обычных пользователей. Это значит, что установить прошивку обычным методом не выйдет. Для этого потребуется перезагрузка в TWRP. Если вы не знаете, что это, и как происходит установка подобных версий, советуем вам подождать. Ваши телефоны точно получат обновления. Случится это не сегодня. Прошивка прилетит по воздуху, позволив неопытным пользователям избежать проблем.