9 недорогих смартфонов Xiaomi 2019 года можно обновить до стабильной MIUI 12 – ссылки на официальную прошивку
Никого не удивишь выходом новой прошивки для дорогих смартфонов Xiaomi. Китайский производитель уже начал выпускать стабильную версию MIUI 12 для целого ряда флагманских устройств 2019-2020-х годов. Скачать её можно далеко не во всех регионах, поскольку она пока не имеет глобальной метки. Однако с каждым днём всё больше владельцев подобных аппаратов получают возможность обновить свой аппарат.
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В другом мире живут пользователи, купившие недорогие телефоны Xiaomi. Они месяцами ждут обновления. Что любопытно, некоторые устройства так и остаются лишены глобалки, гарантирующей своевременное обновление. Сегодня мы исправим сложившуюся ситуацию. Перед вами список смартфонов и ссылки на закачку для девяти недорогих аппаратов 2019 года, которые можно здесь и сейчас обновить до последней версии MIUI 12. Что немаловажно, все они будут работать на самой новой мобильной ОС Android 10.
|
Модель
|
Ссылка
|
Redmi Note 8
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Mi 9 Lite
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Mi 9 SE
|
Mi 8 Lite
|
Mi CC9
|
Mi 8 SE
|
Redmi Note 7 Pro
|
Redmi Note 7
|
Redmi Note 7S
Важно учитывать, что это стабильные прошивки для бета-тестеров, которые изначально не предназначены для обычных пользователей. Это значит, что установить прошивку обычным методом не выйдет. Для этого потребуется перезагрузка в TWRP. Если вы не знаете, что это, и как происходит установка подобных версий, советуем вам подождать. Ваши телефоны точно получат обновления. Случится это не сегодня. Прошивка прилетит по воздуху, позволив неопытным пользователям избежать проблем.
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