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AMD готовит новую серию флагманских процессоров Ryzen с 64-ядерным Ryzen Threadripper PRO 3995WX

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Вчера все наши читатели имели возможность ознакомиться с обновлённой линейкой Matisse Refresh. Это получившие дополнительный буст три процессора, производительность которых несколько выше по сравнению с обычными чипами Ryzen 3000-й серии. Как стали известно, AMD планирует выпустить ещё одну линейку процессоров. На этот раз это будут высокопроизводительные Ryzen Threadripper, чья мощь не нуждается в лишних подтверждениях.

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На данный момент линейка Ryzen Threadripper представлена тремя моделями:

  • 24-ядерный 3960Х
  • 32-ядерный 3970Х
  • 64-ядерный 3990Х
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Что же, как сообщается, им на смену идут разогнанные модели с приставкой WX. Таким образом наименована всех моделей будет таковым: 

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  • Ryzen Threadripper PRO 3995WX. 
  • Ryzen Threadripper PRO 3975WX
  • Ryzen Threadripper PRO 3965WX

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Согласно слухам, в ядре новых чипов ничего не изменится, однако появится поддержка 8-канальной памяти, а также улучшенный функции ввода-вывода. Специально для новых процессоров готовится обновлённая платформа AMD WRX80. Она получит ряд дополнительных преимуществ по сравнению с текущими чипсетами компании. Сообщается, что новый чипсет будет поддерживать 8-канальную память DDR4-3200 в нескольких вариантах: UDIMM, RDIMM, LRDIMM, 96-128 линий PCIe 4.0 и многие другие функции, которые позволят их владельцам получить ещё больше вместе с новыми решениями от AMD. 

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Великий-Дракон Желтый
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Великий-Дракон Желтый
11:55
1080ti на 40% быстрее 1070gtx. а у тебя жалкие 17%. иди меняй штанишки и своему воображаемому фризену добавь жару дурачок.
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Zmax
11:53
теслу вспомни, почти $1400 акция, вот где пузырь.
Во втором полугодии объёмы продаж игровых решений NVIDIA вырастут на 16%
Дима Голков
11:53
интересно, как 8 канальная память отобразится на производительности в проф задачах?
AMD готовит новую серию флагманских процессоров Ryzen с 64-ядерным Ryzen Threadripper PRO 3995WX
John Shepard
11:52
а, ну да, конечно, куда уж там, вчера ведь только родился, пня четвертого в руках не держал, К6 только дед в легендах упоминал
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
Andre7k
11:47
Судя по нервным комментариям интелбоев, стреляет им в самое сердце))
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Gosha
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