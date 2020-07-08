AMD готовит новую серию флагманских процессоров Ryzen с 64-ядерным Ryzen Threadripper PRO 3995WX
Вчера все наши читатели имели возможность ознакомиться с обновлённой линейкой Matisse Refresh. Это получившие дополнительный буст три процессора, производительность которых несколько выше по сравнению с обычными чипами Ryzen 3000-й серии. Как стали известно, AMD планирует выпустить ещё одну линейку процессоров. На этот раз это будут высокопроизводительные Ryzen Threadripper, чья мощь не нуждается в лишних подтверждениях.
реклама
На данный момент линейка Ryzen Threadripper представлена тремя моделями:
- 24-ядерный 3960Х
- 32-ядерный 3970Х
- 64-ядерный 3990Х
Что же, как сообщается, им на смену идут разогнанные модели с приставкой WX. Таким образом наименована всех моделей будет таковым:
реклама
- Ryzen Threadripper PRO 3995WX.
- Ryzen Threadripper PRO 3975WX
- Ryzen Threadripper PRO 3965WX
реклама
Согласно слухам, в ядре новых чипов ничего не изменится, однако появится поддержка 8-канальной памяти, а также улучшенный функции ввода-вывода. Специально для новых процессоров готовится обновлённая платформа AMD WRX80. Она получит ряд дополнительных преимуществ по сравнению с текущими чипсетами компании. Сообщается, что новый чипсет будет поддерживать 8-канальную память DDR4-3200 в нескольких вариантах: UDIMM, RDIMM, LRDIMM, 96-128 линий PCIe 4.0 и многие другие функции, которые позволят их владельцам получить ещё больше вместе с новыми решениями от AMD.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила