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Вчера все наши читатели имели возможность ознакомиться с обновлённой линейкой Matisse Refresh. Это получившие дополнительный буст три процессора, производительность которых несколько выше по сравнению с обычными чипами Ryzen 3000-й серии. Как стали известно, AMD планирует выпустить ещё одну линейку процессоров. На этот раз это будут высокопроизводительные Ryzen Threadripper, чья мощь не нуждается в лишних подтверждениях.

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На данный момент линейка Ryzen Threadripper представлена тремя моделями:

24-ядерный 3960Х

32-ядерный 3970Х

64-ядерный 3990Х

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Что же, как сообщается, им на смену идут разогнанные модели с приставкой WX. Таким образом наименована всех моделей будет таковым:

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Ryzen Threadripper PRO 3995WX.

Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Ryzen Threadripper PRO 3965WX

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Согласно слухам, в ядре новых чипов ничего не изменится, однако появится поддержка 8-канальной памяти, а также улучшенный функции ввода-вывода. Специально для новых процессоров готовится обновлённая платформа AMD WRX80. Она получит ряд дополнительных преимуществ по сравнению с текущими чипсетами компании. Сообщается, что новый чипсет будет поддерживать 8-канальную память DDR4-3200 в нескольких вариантах: UDIMM, RDIMM, LRDIMM, 96-128 линий PCIe 4.0 и многие другие функции, которые позволят их владельцам получить ещё больше вместе с новыми решениями от AMD.