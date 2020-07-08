Выбираем лучший игровой 8-ядерный процессоров 2020 года – Ryzen 7 3800XT против Core i7-10700K от экспертов Нardwaretimes
Сегодня появились первые тесты новой линейки процессоров AMD Ryzen, известной как Matisse Refresh. Это три процессора, получивших увеличенные тактовые частоты, которые в теории должны были дать им преимущества в играх. Как получилось на самом деле сегодня нам и предстоит узнать.
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В тесте все три чипа: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Отметим сразу, что эксперты сайта Нardwaretimes в первую очередь выбирали наиболее оптимальный игровой чип, поэтому младшая версия не может считаться ориентиром для лучшей покупки. Точно также старшая модель, поскольку она пока стоит слишком дорого и в первую очередь интересна в качестве создания рабочей станции. Это значит, что будут сравниваться два прямых конкурента: 8-ядерный Core i7-10700K и 8-ядерный Ryzen 7 3800XT. Никакой синтетики, только игровые тесты.
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Что же, чуда не произошло. Обновлённая линейка оказалась не способна превзойти популярный процессор Intel. Вполне возможно, что отставание можно будет решить за счёт разгона, но ведь и у конкурентов есть такая возможность. Ко всему прочему – это уже другая история, которая потребует иного инструментария и дополнительных тестов. Пока же нам ясно, что лучшим игровым процессором остаётся представитель синей команды.
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