Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
На данный момент точных данных о будущей линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии мало. Разрозненные слухи часто запутаны и противоречат друг другу. Одни инсайдеры утверждают, что разрыв между текущим флагманом GeForce RTX 2080 Ti и будущим – GeForce RTX 3080 Ti составит всего 30%, при этом заявляя, что даже сейчас есть разогнанные видеокарты, способные обойти главную карту 2020 года. Другие утверждают, что новинка будет более чем на 60% быстрее, побеждая лидера текущего поколения с беспрецедентным разрывом. В конце концов есть информация, что флагманом будет совершенно другая карта, в этом случае речь, как правило, идёт о GeForce RTX 3090.
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Также есть информация, что флагманский чип GA102 получат три модели: RTX 3090, RTX 3080 Ti и RTX 3080. Ранее сообщалось, что все они будут выполнены по нормам 7-нм техпроцесса производства TSMC. Таким образом разрыв между NVIDIA и AMD в технологическом плане должен был быть нивелирован. Как оказалось, по этому параметру зелёные снова будут немного отставать. Всё дело в том, что большая часть всех продуктов (в том числе и флагманы) будет выпущена по 8-нм техпроцессу Samsung, который на самом деле является 10-нм узлом.
Здесь важно понимать, что 8LPP кремний Samsung стал улучшенной версией 10LPP от этой же компании, получив на 6% сокращения в шаге затвора, при этом шаг между рёбрами остался таким же. В этой ситуации возникают опасения, что производительность новых видеокарт семейства GeForce RTX 3000-й серии – Ampere окажется не такой, как нам бы хотелось. Хотя, в этом случае стоит помнить, что даже сейчас на 12-нм техпроцессе видеокарты NVIDIA значительно быстрее 7-нм конкурентов от AMD.
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