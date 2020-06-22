Предварительные данные о производительности и позиционировании видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 от Hardwareleaks
На прошлой неделе мы видели несколько масштабных утечек видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. Спустя какое-то время сайт Hardwareleaks проанализировал их, обобщив сведения, позволив глубже разобраться в том, что ждёт покупателей следующего поколения видеокарт.
Первое, что нужно знать – производительность видеокарты GeForce RTX 3080 Ti вызывает некоторое разочарование. Так, данная карта оказалась всего на 30% быстрее референсной модели GeForce RTX 2080 Ti. Кому-то это показалось достаточном, однако они упускают важный момент – практически все продаваемые видеокарты RTX 2080 Ti минимум на 7-10% быстрее стоковой. Это значит, что разрыв будет не так велик, как казалось ранее. Хотя, это всё ещё спекуляции, поскольку это инженерный вариант, тактовая частота которого была определена неверно. В связи с этим отметим, что было бы правильно сравнивать с наиболее быстрыми представителями текущего семейства.
реклама
рекламаДалее – немного удивительно, что нигде не фигурирует чип GA101. Известно, что GA100 – это коммерческая система для облачных вычислений, ИИ и нейросетей будущего. GA102 получит реализацию во всех флагманах нового поколения (таблица выше), а вот с GA101 всё запутано. Предполагалось, что на его основе может выйти Titan Ampere, но сейчас на повестке дня GeForce RTX 3090 с 24 Гб памяти.
реклама
Точных данных на эту тему нет. Может быть NVIDIA решила сделать ребрендинг. А возможно более производительную версию придерживают, чтобы выставить её в нужный момент против флагманской Big Navi от AMD. Пока же у нас есть только тесты и неопределённая информация о неполном семействе видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Вполне вероятно, что последующие утечки позволят сделать более конкретные выводы.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила