Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Текущим флагманом линейки Intel 10-го поколения является 10-ядерный Core i9-10900К, тактовая частота которого может доходить до 5.3 ГГц в режиме буста. Есть также лишённая разблокированного множителя модель Core i9-10900, способная разгоняться до 5.2 ГГц. Похоже на то, что Intel готовит ещё один 10-ядерный чип – Core i9-10910, который станет эксклюзивом для компьютеров Apple.

реклама

Точной информации о производительности нового процессора нет. Известно, что он получит базовую тактовую частоту 3.6 ГГц и до 4.7 ГГц в режиме буста. На изображении ниже можно изучить спецификации. Core i9-10900. Так, можно заметить, что штатная частота у него выше, чем у модели Core i9-10900, но заметно ниже в режиме буста. Также стоит отметить, что новый 10-ядерный чип получит гораздо выше TDP, чем младшая модель без разблокированного множителя: 95 Вт против 65 Вт.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Эксперты полагают, что перед нами отбраковка, которая не может использоваться для более производительных чипов, но отлично подходит по спецификациям для новых компьютеров от Apple. Судя по всему, это отличная сделка, которая позволила Intel избавиться от огромного количества чипов, а Apple – получить 10-ядерный процессор, который можно рекламировать как флагманскую версию, одновременно с этим получив значительную скидку.