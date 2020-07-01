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На дворе лето. Пора отпусков и поездок к морю. Скажем откровенно, не у всех в этом году привычный сценарий может сработать. Коронавирус опустошил целые отрасли, загнал сотни миллионов работающих людей в дома, лишив многих из них дохода. Всё это говорит только об одном: финансовая стабильность уже на такая стабильная, как была год назад. Кризис кризисом, но убить в себе геймера просто невозможно. Но что если трудности с деньгами не позволяют купить вам новую видеокарту? Ребята с сайта GECID знают ответ.

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Всё очень просто, нужно обратить своё внимание на вторичный рынок. Постойте закрывать страничку и бежать на барахолку. Ребята с сайта GECID подошли к делу основательно. Они предлагают выбрать из нескольких моделей: Radeon RX 580 и Radeon RX 570. Скажем заранее, что варианты на 4 Гб нужно отметать сразу. Разница в цене между ними минимальная, а вот потенциал различается кардинально.

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На диаграммах выше можно изучить производительность видеокарты Radeon RX 570. Как видите, в большинстве игр она даже сегодня способна обеспечить стабильные 60 fps в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. А теперь давайте сравним производительность младшей модели со старшей Radeon RX 580 (обе по 8 Гб памяти).

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Как видите, в большинстве случаев разница превышает 10% в пользу Radeon RX 580. И здесь в первую очередь стоит ориентироваться на цену. Если вам не кажется, что продавец хочет вас «ограбить», то лучше взять старшую модель. Хотя 10% в нынешних условиях не так уж и много. Если подходящих предложений нет, то можно ограничится уменьшением настроек графики.



