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В данный момент участие Киану Ривза в проекте Cyberpunk 2077 считается одной из главных причин, вызывавшей небывалый ажиотаж как вокруг сюжета, так и вокруг самого актёра. Что интересно, долгое время разработчики даже не знали, кто будет озвучивать Джонни Сильверхенда. Мало того, когда кому-то из руководства пришла в голову идея взять на эту роль Киану Ривза, её посчитали нереалистичной, опасаясь, что бюджет не потянет звезду мирового уровня.

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Один из авторов игровой вселенной сказал, что даже немного расстроился, когда понял, что Киану идеально подходит на роль. Он продолжил рассматривать других кандидатов, пока вдруг не поступили сведения о том, что Джонни Сильверхенда будет озвучивать и, фактически, играть Киану Ривз.

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