CD Projekt Red долгое время не рассматривали Киану Ривза на роль Джонни Сильверхенда в игре Cyberpunk 2077
В данный момент участие Киану Ривза в проекте Cyberpunk 2077 считается одной из главных причин, вызывавшей небывалый ажиотаж как вокруг сюжета, так и вокруг самого актёра. Что интересно, долгое время разработчики даже не знали, кто будет озвучивать Джонни Сильверхенда. Мало того, когда кому-то из руководства пришла в голову идея взять на эту роль Киану Ривза, её посчитали нереалистичной, опасаясь, что бюджет не потянет звезду мирового уровня.
реклама
Один из авторов игровой вселенной сказал, что даже немного расстроился, когда понял, что Киану идеально подходит на роль. Он продолжил рассматривать других кандидатов, пока вдруг не поступили сведения о том, что Джонни Сильверхенда будет озвучивать и, фактически, играть Киану Ривз.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила