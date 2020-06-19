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Большая часть пользователей не стремится удержать в памяти информацию о предстоящих анонсах тех или иных комплектующих. Часто, не зная о скором начале продаж новых процессоров, покупатель идёт в магазин и берёт там модель, которая уже через неделю опустится в цене на 100 и более долларов. Сегодня у нас простая цель: перечислись все крупные анонсы, которые нас ждут от компании AMD.

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Обновлённая линейка Matisse Refresh. Новые процессоры представлены следующими моделями: Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 9 3900XT. Ждать чудес от новой линейки не стоит. Частоты вырастут незначительно. Самая главная надежда на повышенный разгонный потенциал. Не стоит забывать, что уже сейчас наблюдается снижение цен на несколько популярных моделей. Продажи стартуют 7 июля.

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на бюджетном чипсете В550 . Глоток воздуха для тех, кто хотел собрать недорогой компьютер. Они уже в продаже. Стоит немного подождать, и все самые «лакомые» модели появятся на наших прилавках.

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Настоящий подарок экономным покупателям. Они окажутся лишены нового PCIe 4.0, но скорости текущего PCIe 3.0 достаточно для большинства задач. По некоторым предварительным утечкам, стоимость подобных плат стартует с 50 долларов. Что ещё сказать: уникальная возможность собрать гримёрский компьютер за очень небольшие деньги. Ожидаются в конце августа.

Гибридные процессоры Ryzen 4000. Главной особенностью новых продуктов станет значительный прирост быстродействия. Текущая линейка основана на 12-нм техпроцессе, а значит переход на 7-нм позволит не только приблизиться к игровым моделям от Intel, но и обойти их, предлагая лучшую производительность. К сожалению, графическая часть там будет представлена устаревшей архитектурой Vega, но и здесь есть большой прирост скорости. Ориентировочная премьера состоится в конце июля.

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Настольные процессоры Ryzen 4000. Здесь не всё так гладко. В последнее время было несколько противоречивых заявлений, каждое из которых опровергало предыдущее. Якобы сама AMD утверждает, что процессоры выйдут. Будем ждать.