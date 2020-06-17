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Буквально вчера стало известно о скором снижении цен на актуальные процессоры AMD Ryzen 3000-й серии, как уже сегодня на площадке Newegg стоимость популярного Ryzen 5 3600 упала до 166 долларов. Скидка действительно впечатляет – 33 доллара – это очень много если учитывать что он и без того отлично продаётся. Не прошло и полдня, как этот же ритейлер объявил о невероятной скидке на игровой 8-ядерный чип Ryzen 7 3700X.

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Экономия составляет 55 долларов, что даже больше чем официальная скидка на старшие модели (Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X). Отметим, что это очень низкая цена, которая пока не дошла до жителей России. Тем не менее, если где-то зафиксировано массовое падение цен на те или иные модели, это неминуемо приведёт к похожему ценопаду в наших краях. К сожалению, ждать придётся долго, поскольку американский рынок большой и насытить его будет сложно.

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Напомним, Ryzen 7 3700X представляет собой 8-ядерный процессор 3-го поколения, который поставляется со штатным кулером Wraith Prism и имеет базовую тактовую частоту на уровне 3.6 ГГц с повышением в режиме буста до 4.4 ГГц. Данная модель пользуется отличным спросом, поскольку совмещает высокую производительность в играх с отличной эффективностью в рабочих задачах, таких как рендеринг, кодирование видео и многих других.