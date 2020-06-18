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В последнее время в прессе стали неожиданно много говорить о проблемах с совместимостью материнских плат на платформе AM4 с процессорами Ryzen. Виной всему сама компания AMD, отрезавшая все чипы 300-й серии от апгрейда на новое поколение Ryzen 4000. Возможно, со временем проблема будет решена, но пока всё останется так, как есть. По этой причине многих волновало, смогут ли устаревшие материнские платы принять обновлённые чипы Matisse Refresh.

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После непродолжительной задержки сама AMD заявила, что абсолютно все актуальные материнские платы на сокете AM4 получат полную совместимость с тремя новыми процессорами: Ryzen 5 3600ХТ, Ryzen 7 3800ХТ и Ryzen 9 3900ХТ. Что любопытно, со стороны AMD никаких задержек нет, поскольку обновление уже доступно всем производителям, а вот до конечного пользователя оно дойдёт не сразу. Так, проще всего будет купить один из указанных выше процессоров вместе с материнской плате на новом чипсете – В550.

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Если вы ограничены в средствах, то информация следующая: для чипсетов 400-серии BIOS будет готов к концу июня, а для 300-й серии только в августе. Что странно, даже линейка Х570 не сразу сможет принять обновлённые процессоры. Так, для флагманских материнских плат выход прошивки ожидается в июле. Отметим, что эта информация актуальна для MSI. Другие производители пока молчат. Ясно, что раньше чем это сделает MSI, ожидать новой прошивки от китайских компаний не стоит.