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Уже несколько месяцев ходят слухи о скором выходе обновлённой линейки процессоров Ryzen. О том, что нас ожидает огромный рывок вперёд, не говорил только ленивый. На деле всё оказалось куда более прозаично. О том, что мы получили на финише, будет известно ближе к началу продаж – 7 июля, пока же у нас есть более приятная тема.

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Как оказалось, все три процессора получили очень приятные цены. Проще говоря они займут место текущей линейки, через какое-то время полностью вытеснив её с рынка. Первое время (точных сроков нет) текущая линейка будет реализовываться по очень низким ценам. Так, старшая модель – Ryzen 9 3900X будет предлагаться за 449 долларов, что на 50 долларов ниже, чем рекомендованная в настоящее время цена.

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8-ядерный Ryzen 7 3800X снизится до 359 долларов, что только усилит конкуренцию с новым поколением Intel Core. В этом случае скидка также составит 50 долларов. Младшая модель – Ryzen 5 3600X оказалась слегка обделена. Скидка на неё составит всего 25 долларов, что позволит купить такой процессор за 224 доллара. Скорее всего цена снизится также и на 6-ядерный Ryzen 5 3600, поскольку разница между ним и старшей моделью с приставкой «Х» всегда составляла 50 долларов.

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Как видите, перед нами самое большое снижение цены на актуальные процессоры за долгое время. Современные быстрые чипы подешевели прямо на глазах. Если вы планировали купить один из таких процессоров, подождите до середины июля, первое время скидок не будет, а новинки начнут реализовываться по слегка завышенным ценам.