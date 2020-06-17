Xiaomi выпустит самую дешёвую линейку ноутбуков в истории – мощный процессор Intel Core i3, твердотельный накопитель и цена от 260 долларов
В начале июня Xiaomi анонсировала скорый выход новой линейки Mi Notebook на процессорах Intel Core i5 10-го поколения с видеокартой NVIDIA GeForce MX350, ёмким твердотельным накопителем и ценой от 660 долларов. За две недели до этого была представлена бюджетная линейка RedmiBook, которая получила процессоры Ryzen 4000-й серии, продвинутые характеристики и цену от 500 долларов. Сегодня стало известно о подготовке к выпуску ещё одной линейки, которая способна побить все рекорды.
На этот раз Xiaomi планирует устроить самый настоящий демпинговый удар. Очень скоро в продажу на территории Индии поступит целая линейка устройств с начальной целой от 260 долларов. Что любопытно, это будут полноценные ноутбуки на базе настольной операционной системы Windows 10. Ни о каком Chrome OS речь не идёт. Базовая версия будет основана на неназванном процессоре Core i3 10-го поколения.
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Сообщается, что новинки будет производиться в Индии, что позволит удешевить их для конечных покупателей, которыми станут студенты. Именно для них был разработан новый дизайн с большим количеством расцветок. В первую очередь компания планирует экономить на удешевлении накопителя, который станет не таким быстрым, а также на снижении количества ОЗУ до 8 ГБ в максимальной комплектации. Кроме того, планируется увеличить количества пластиковых деталей, уменьшив процентное соотношение металла. Продажи начнутся в конце августа. Точных данных о характеристиках новинок пока нет.
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