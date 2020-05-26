Xiaomi установила самые низкие цены на рынке на новые геймерские ноутбуки с мощными процессорами Ryzen 4000-й серии – RedmiBook 16 от 490 долларов
Последнюю неделю в интернете не стихала шумиха о скором анонсе новых ноутбуков от Xiaomi – RedmiBook. Сообщалось, что они получат минимальные рамки, качественные дисплеи и мощные процессоры Ryzen 4000-й серии. Сегодня состоялся анонс долгожданных лэптопов. Как оказалось, китайская компания оправдала все надежды пользователей, ведь новинки получили продвинутые характеристики и очень низкую цену.
Всего было представлено 3 модели: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16, согласно размеру диагонали экрана. Что любопытно, благодаря минимальным рамкам, 16-дюймовая модель имеет такой же размер, как предыдущая модель с дисплеем в 15 дюймов. Для каждой из моделей можно выбрать различную начинку, что несомненно скажется на цене. Между тем есть и базовые комплектации, которые получили очень привлекательные ценники.
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RedmiBook 16:
рекламаRyzen 5 / 8 Гб / 512 Гб – 490 долларов
Ryzen 5 / 16 Гб / 512 Гб – 520 долларов
рекламаRyzen 7 / 16 Гб / 1.2 Тб – 603 доллара
рекламаПримерно такие же цены и на 13 и 14-дюймовые модели, с небольшой разницей в 20-30 долларов. Комплектации – процессор, память и накопитель сохранены во всей линейке. Сообщается, что это цены со скидками, после первых продаж к конечной стоимости нужно будет прибавлять 30 долларов.
P.S. На изображении даны цены без скидок.
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