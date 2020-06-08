Игровые ноутбуки Xiaomi Mi Notebook получат низкую цену и производительные процессоры Intel Core 10-го поколения
Совсем недавно стали известны цены на новые ноутбуки RedmiBook от Xiaomi. Модели получили действительно мощную начинку на базе процессоров Ryzen 4000-й серии и безрамочный дисплей, который позволил 16-дюймовой модели сохранить размер, соответствующий обычной 15-дюймовой матрице. За модель с 8 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD попросят от 500 долларов. Однако, это всё же бюджетная модель, в которой множество компромиссов от батареи до качества пластика и экрана.
Сегодня стали известны цены и характеристики флагманской линейки Mi Notebook. Первое, что нужно знать – самая младшая модель получит процессор Intel Core i5 10-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce MX350. Это не самая быстрая модель на рынке, но за всё это попросят от 660 долларов.
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Младшая модель будет оснащена 14-дюймовым дисплеем, 8 Гб оперативной памяти и быстрым накопителем на 256 Гб. Хотя, это не точно, поскольку другие утечки утверждают о наличии 512 Гб SSD. Старшая модель на Core i7 стартует с отметки 950 долларов, но о ней известно мало. Изюминкой новых Mi Notebook станет уточнённый дизайн и 10 часов автономной работы. Сообщается, что первые продажи стартуют в Индии 11 июня, а после и по всему миру.
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