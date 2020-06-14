Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит уникальную конструкцию – 2 печатные платы с выделенным сопроцессором под трассировку лучей
Если вас интересуют наиболее полные технические характеристики новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии, то обязательно изучите наш предыдущий материал. Там не только площадь кристалла и количество памяти, но и позиционирование, что позволит понять, чего на самом деле ждать от тех или иных моделей.
Сегодня в сети появилась очень неожиданная информация. Источники утверждают, что наиболее производительные видеокарты NVIDIA – RTX 3080 Ti и RTX 3900 получат революционный дизайн. Так, текущее поколение совмещает тензорные и RT-ядра на одном кристалле с графическим чипом. Это значит, что реальная площадь, отводимая под GPU меньше, чем могла бы быть, если бы не была внедрена функция трассировки лучей.
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Умудрённая прошлым опытом NVIDIA решила выделить тензорные и RT-ядра в отдельный кристалл. Это значит, что на наиболее производительных картах будет две печатные платы, что позволит разгрузить GPU, а также сделать трассировку лучей действительно впечатляющей. По мнению экспертов, это также позволит снизить потребление энергии, сделав видеокарты более экономичными. В конце концов подтверждение подобным слухам есть в дизайне радиаторов, которые намекают на очень необычную плату.
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Отдельно стоит упомянуть, что подобная компоновка будет полезна при майнинге, поскольку позволит задействовать только нужную плату, не прибегая к лишним растратам за простой тензорных и RT-ядер.
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Напомним, ранее стало известно, что флагманские видеокарты поступят в продажу уже в сентябре. О ценах пока ничего не сообщается.
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