Названы точные сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090
В данный момент нам известны не только технические характеристики видеокарт следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии, но и их позиционирование. По ценам пока ничего не ясно. Но здесь и у самой NVIDIA могут оставаться сомнения, поскольку такие вопросы часто решаются после объявления стоимости продукции конкурента.
В этом году NVIDIA столкнётся с действительно серьёзным вызовом, масштаб которого сложно переоценить. Согласно предварительным итогам, несколько видеокарт – Radeon RX 6900 и RX 6900 ХТ будут способны предложить производительность не меньше, чем будущий флагман GeForce RTX 3080 Ti. В итоге нам осталось узнать, когда же всё это хлынет на прилавки цифровых и обычных магазинов.
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Как стало известно, уже в сентябре флагманские видеокарты серии Ampere поступят в продажу. Это отлично согласуется с предыдущей новостью о том, что в марте и мае началось производство нескольких видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Первые утечки о реальной производительности будут доступны в конце августа, когда у NVIDIA на руках появятся полностью готовые решения. Однако инженерники могут попасть в сеть и раньше, что позволит узнать о них больше уже в середине лета.
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