Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
Сегодня на китайском форуме Сhiphell появилась очень странная табличка с технической информацией будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии и AMD Radeon 6000-й серии – Big Navi. Хотим вас предупредить, что сведения очень подозрительные и скорее всего взяты что называется с потолка.
Наиболее интересной является графа с процентным соотношением производительности. По какой-то непонятной причине за 100% там был принят GeForce RTX 3060, который ещё даже не вышел. Чуть производительнее его оказался RTX 2080 Super, который якобы будет всего на 1% превосходить народный середняк от NVIDIA.
рекламаАвтор таблицы не жалует AMD, выделив им относительно низкие места в рейтинге. Так, Radeon RX 6800 ХТ будет примерно равен по производительности нынешнему флагману RTX 2080 Ti. Немного радует модель Radeon RX 6900 ХТ, которая судя по таблице должна превзойти RTX 2080 Ti на 50%, но выше её всё равно оказывается зелёная GeForce RTX 3900.
рекламаО ценах ничего не сказано, и это прекрасно, ведь фантазий и стоимости ещё не вышедших видеокарт наши читатели не любят больше всего. Отметим, что в таблице можно изучить и другие характеристики, а также примерные даты выхода, но мы считаем, что всё это вы способны рассмотреть и самостоятельно.
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