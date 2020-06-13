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Наиболее полная информация о видеокарте AMD Radeon RX 6990 ХТ – Big Navi – 20 Гб памяти, 21 000 МГц и производительность выше GeForce RTX 3080 Ti

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О выходе видеокарт следующего поколения не говорит только ленивый. Мы уже знаем, что флагман команды зелёных в этом году будет представлен моделью GeForce RTX 3900. Он не похож на массовое решение, а значит будет стоить заоблачных денег и заменит Titan RTX. Это подтверждается 24 Гб памяти и тактовой частотой 21 000 МГц. Что до пользовательского решения, то оно традиционно будет представлено RTX 3800 Ti, которая получит всего 11 Гб памяти. Пока слишком рано делать выводы относительно того, мало это или нет. Тем более что сегодня у нас другая задача: мы изучим несколько источников, представив все самые актуальные слухи о том. Что из себя будет представлять новое поколение видеокарт от AMD.

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Видеокарты красной команды фигурируют под следующими кодовыми именами: Navi 24, Navi 23, Navi 22 и Navi 21. Младшие версии – Navi 24/23 получат модели, которые идут на замену Radeon RX 5700 ХТ, предлагая производительность равную или чуть выше нынешней RTX 2080. В целом это звучит очень неплохо, ведь это наименее производительные представители семейства. По предварительным данным эти видеокарты могут получить следующие названия: Radeon RX 6700 и RX 6800. Они получат площадь кристалла на 50% больше RX 5700 ХТ, что должно обеспечить им 50% прирост мощности.

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Navi 22 пока выпала из поля зрения, поскольку в утечках больше говорится о флагманах семейства. Ожидается, что чип Navi 21 получит сразу несколько видеокарт, это – RX 6900 и RX 6900 ХТ. Обе видеокарты будут минимум в 2 раза производительнее RX 5700 ХТ и получат площадь кристалла в 2 раза больше существующей модели. 

AMD идёт ва-банк. Компании нужна самая быстрая видеокарта на планете. Аналитики предполагают, что она всё равно окажется медленнее GeForce RTX 3900. Гадать пока рано. От Big Navi ждут поистине невероятных достижений. Только вдумайтесь: 20 Гб памяти с тактовой частотой 21 000 МГц и огромный кристалл площадью 505 мм2. 

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Впереди несколько громких анонсов. Очень скоро мы увидим, что из предсказаний и слухов было правдой, а что нет. 

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