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После анонса нового графического чипа GA100 на основе архитектуры Amper стало ясно, что пользовательские графические чипы так и не будут анонсированы. Эксперты провели большое исследование, выяснив, что на самом деле будут представлять собой новые чипы. Однако, никто точно не знал, когда они станут доступны в магазинах. Сегодня появилась информация, которая позволит пролить свет на эту проблему.

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Итак, следующее поколение видеокарт будет представлено чипами от GA100 до GA107. При этом, в какой-то момент было принято решение отказаться от нескольких вариантов по разным соображениям. Более подробно с чипами и их характеристиками можно ознакомиться на изображении ниже.

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Сегодня стало известно, что два настольных чипа уже отправлены в печать. Это GA102 и GA104. О готовности первого из них уже сообщалось ранее. Судя по всему, это флагманская модель – GeForce RTX 3080 Ti, которая призвана возглавить новое семейство. Что до GA104, то там может быть либо RTX 3080, либо RTX 3070, что более вероятно, поскольку GA103 может быть зарезервирован под RTX 3080, который запланирован на другой срок.

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Предположительно, новые видеокарты стоит ждать не позднее шести месяцев после их отправки в производство. Это значит, что в магазины подобные решения могут поступить в конце ноября или в канун рождественских и новогодних праздников. Между тем, они могут выйти и раньше.