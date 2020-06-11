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Новое поколение видеокарт Nvidia на архитектуре Ampere уже рядом. По самым пессимистичным прогнозам, они появятся в 4 квартале текущего года. Линейка представлена следующими моделями: GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Всё традиционно, хотя Nvidia способна на сюрпризы и может выпустить несколько моделей с приставкой «Ti». Также ожидаются модели с приставкой «Super», но выводить на рынок их раньше 2021 года никто не станет. Эксперты Тomshardware собрали всё, что известно о следующем поколении, предлагая нам ознакомиться с полезной информацией. Давайте сгруппируем информацию тезисно:

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Первыми в продажу поступят флагманские решения. Сделано это будет для получения максимальной прибыли, кроме того, это поможет снизить стоимость младших моделей, поскольку они часто создаются на базе немного бракованных чипов.

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Новые видеокарты получат вторую версию технологии трассировки лучей (RTX-2.0) и третью версию продвинутой DLSS 3.0. Это позволит свести к минимуму проседания fps в играх при активации трассировки лучей.

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Мы уже видели первые изображения карты серии RTX 3000. Как выяснилось, в утечке засветилась самая настоящая RTX 3080 Founders Edition, которая будет крайне горячей и прожорливой. По некоторым сведениям, флагманская RTX 3090 будет потреблять более 350 Вт.

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Что до производительности, то лучшее, что есть – это табличка, из нашего предыдущего материала. Там всё более или менее приведено в соответствие с ожиданиями аналитиков. Реальны ли эти предположения, неизвестно. Хочется верить, что нас ждёт действительно двукратный прыжок в производительности.

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Больше подробностей смотрите в таблице выше и в оригинальном материале от Тomshardware.