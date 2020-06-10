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В последнее время скидок и бесплатных раздач становится всё больше. К акциям подключаются даже те, кто всегда старался продавать свои игры по как можно более высокой цене. Что любопытно, ещё год назад подобные аттракционы щедрости проводились в качестве разовых акций. Теперь же растёт и размер скидок, и их частота.

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Только сегодня мы сообщали о предстающей раздаче в Epic Games Store, как появилась ещё более интересная информация. Итак, Ubisoft запустила летнюю акцию с огромными скидками до 80%. На этот раз это не единичные проекты, которые никому не интересны, а настоящие монстры. Так, Assassin’s Creed Origins можно получить всего за 399 рублей, а самую последнюю игру серии – Assassin’s Creed Odyssey – за 659 рублей.

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Судя по всему, на этот раз в распродаже участвуют все самые громки проекты Ubisoft – от Far Cry, до The Division 2 и Watch Dogs 2. Скупать всё сразу можно не торопиться, ведь распродажа продлиться до 18 июня, а значит любой желающий сможет получить свою копию игры. Одним из наиболее лакомых лотов стал сборник Assassin’s Creed: набор «Анимус». Если ранее он стоил 21 036 рублей, то сегодня его стоимость опустилась до 5 890 рублей. Состав сборника на изображении ниже.

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