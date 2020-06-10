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Все наши читатели помнят ажиотаж, который устроили геймеры во время бесплатной раздачи культовой Grand Theft Auto V в цифровом магазине Epic Games Store. Время акций подходит к концу, но ничего столь крупного и интересного больше не было. Возможно, всё дело в том, что за время карантина геймеры привыкли, что им бесплатно дарят крутые тайтлы, которые ещё неделю назад продавались по весьма внушительным ценам. Не говоря о том, что прямо сейчас в Epic Games Store проходит мегараспродажа.

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К хорошему привыкаешь очень быстро. Прямо сейчас можно получить странный симулятор Overcooked. Судя по тому, что в день раздачи серверы Epic Games Store не падали, игра мало кого интересует даже в бесплатном виде. Надеемся, что следующая раздача привлечёт больше внимания, хотя бы потому, что игрокам отдадут сразу 8 игр.

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На самом деле под громкими рекламными акциями скрывается коллекция Samurai Shodown NEOGEO Collection. В неё действительно входит 7 игр, но есть большие сомнения, что все они вызвали бы интерес даже в бесплатной раздаче. Выше вы можете ознакомиться со списком игр данной коллекции.

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Дополнительно утверждается, что будет проходить раздача ещё одной игры. Скорее всего это будет ARK: Survival Evolved, которая также не пользуется большим спросом и медленно увядает на глазах. Ещё одна любопытная подробность: после того, как раздача Samurai Shodown NEOGEO Collection окончится, игра поступит в Steam по цене 40 долларов. Что же, если среди наших читателей ещё остались любители олдскульных файтингов на мечах и хардкорного симулятора выживания, то уже 11 числа можно будет получить их все в одной корзинке.