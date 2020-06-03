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В последний год Intel столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны AMD. Неожиданно для себя синие осознали, что их процессоры уступают красным во всём. Так, настольный Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов оказался не только производительнее моделей Intel Core за 400 долларов, но лишь немного уступает им в играх. Ещё хуже ситуация с процессорами для энтузиастов, где 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X превосходит даже серверные чипы Intel.

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Всё это оказывает сильнейшее давление на руководство компании со стороны инвесторов. Несколько дней назад была проведена пресс-конференция, где были озвучены наполеоновские планы, согласно которым уже к 2023 году Intel сможет перейти на 7-нм техпроцесс и создать процессор почти в 2 раза превосходящий современные модели. Получится у синих реализовать намеченное, неясно. Отметим, что в последнее время из стана этой компании стали всё чаще звучать призывы перестать обращать внимание на синтетические тесты.

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Новому поколению Intel Core 10-го поколения тесно в синтетике. Впереди 11-е поколение, которое будет также основано на 14-нм техпроцессе и может не принести желанного увеличения производительности. В связи с этим генеральный директор компании Роберт Свон заявил , что пора сместить акцент с эталонных тестов на реальную производительность. Кроме того, важно учитывать последствия самих технологий и их ценность для общества. Глава Intel заявил, что хватит беспокоиться о цифрах в синтетических тестах.



Что имел в виду Роберт, остаётся загадкой. Неужели технологии, которые создаёт Intel более ценны для общества, чем то, что делает AMD? Как бы то ни было, призыв к отказу от синтетики звучит всё громче. Вполне вероятно, что скоро компания запретит всем тем, кто получает процессоры до релиза, тестировать их в популярных бенчмарках. Это приведёт к тому, что сравнения будут только на уровне обычных пользователей и могут игнорироваться Intel, как не соответствующие реальности. Получится ли таким образом у синих стать быстрее, неизвестно.