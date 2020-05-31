К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Десятое поколение процессоров Intel Core принесло повышенные тактовые частоты, многопоточность во всей линейке и флагманскую 10-ядерную модель – Core i9 10900К. Между тем, это не принесло увеличения производительности в играх, лишь на несколько fps обходя аналогичные модели 9-го поколения. Впереди процессоры Intel Core 11-го поколения – Tiger Lake. Уже известно, что они получат тот же 14-нм техпроцесс и обновлённую архитектуру Willow Cove, которая первоначально должна была появиться на 10-нм изделиях, но была оптимизирована под 14-нм техпроцесс.
Казалось, нас снова ждёт скучное поколение процессоров, которое принесёт привычные 5%, однако последняя утечка говорит совершенно об обратном. Итак, благодаря новой архитектуре Willow Cove настольные процессоры Tiger Lake получат 25% прирост IPC. Это действительно невероятно, ведь текущее 10-е поколение обошлось без увеличения этого показателя.
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рекламаНе менее интересны слухи и о 12-м поколении Intel Core. Сообщается, что новое ядро Golden Cove в процессорах Alder Lake принесёт не менее 50% прирост IPC по сравнению с текущей архитектурой. Кроме того, была опубликована дорожная карта нескольких поколения процессоров Intel, позволяющая изучить, в каком направлении будет двигаться компания. Если внимательно присмотреться, то к 2023 году предполагается увеличить IPC на невероятные 80% в рамках освоения 7-нм техпроцесса.
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