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К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году

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Десятое поколение процессоров Intel Core принесло повышенные тактовые частоты, многопоточность во всей линейке и флагманскую 10-ядерную модель – Core i9 10900К. Между тем, это не принесло увеличения производительности в играх, лишь на несколько fps обходя аналогичные модели 9-го поколения. Впереди процессоры Intel Core 11-го поколения – Tiger Lake. Уже известно, что они получат тот же 14-нм техпроцесс и обновлённую архитектуру Willow Cove, которая первоначально должна была появиться на 10-нм изделиях, но была оптимизирована под 14-нм техпроцесс. 

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Казалось, нас снова ждёт скучное поколение процессоров, которое принесёт привычные 5%, однако последняя утечка говорит совершенно об обратном. Итак, благодаря новой архитектуре Willow Cove настольные процессоры Tiger Lake получат 25% прирост IPC. Это действительно невероятно, ведь текущее 10-е поколение обошлось без увеличения этого показателя. 

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Не менее интересны слухи и о 12-м поколении Intel Core. Сообщается, что новое ядро Golden Cove в процессорах Alder Lake принесёт не менее 50% прирост IPC по сравнению с текущей архитектурой. Кроме того, была опубликована дорожная карта нескольких поколения процессоров Intel, позволяющая изучить, в каком направлении будет двигаться компания. Если внимательно присмотреться, то к 2023 году предполагается увеличить IPC на невероятные 80% в рамках освоения 7-нм техпроцесса. 

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Slow Mo
14:50
мы за тебя рады
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
nonses84
14:50
Да-да, знаем проезжали уже, новая лопша на ушах не нужна, в топку эту меркантильную компашку, хуже депутатов!
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Lem Brather
14:50
Короче все кто на 8-9 серрии пропускаем 10ую серию
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Yolanda Tarska
14:49
5 конвееров если будет, +кэши, вполне 20% прироста по IPC, это реально мощный удар по AMD, почти как выход Core2, тогда тоже число конвееров увеличили, нужно будет снова делать полностью новое ядро и ...
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Заглот
14:49
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
IO_OI
14:49
Ну заживём пацанчики!
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Денис Синяков
14:49
+1 . Линпак это вообще тест систем охлаждения и питания .
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Зю
14:48
FX-9590 ещё на коне?
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
Dinis Merinda
14:47
8 ядер с частотой 5гг вполне хватит на ближайшие пару лет для игор)
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
Игорь Ииии
14:45
Неплохо. Сам переходил с 1090фена на 4670к. Ну и по итогу понял, что и ам3 и 1150 были не самым оптимальным выбором. Достаточно было остановиться на 2-хядерном дешманском феном и нормально накопить на...
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