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Согласно последним утечкам, флагманская видеокарта AMD Big Navi окажется в 2 раза производительнее Radeon 5700 XT. Есть предположение, что это позволит ей успешно бороться с будущим флагманом от NVIDIA – GeForce RTX 3080 Ti. Как будет на самом деле, пока неизвестно, однако новые слухи спешат развеять данный миф.

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Последние утечки говорят, что как минимум две видеокарты AMD будут быстрее текущего флагмана от NVIDIA. Это будут: Radeon 6900ХТ и Radeon 6800ХТ. Обе смогут похвастать производительностью на уровне 21 и 17 TFLOPS. На изображении внизу представлены все данные. Обе видеокарты будут основаны на новой графической архитектуре RDNA 2 и получат доступ к технологии трассировки лучей.

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К сожалению, точных данных в данной утечке о видеокарте RTX 3080 Ti не предоставлено и лишь сообщается её теоретическое 50% превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti. Если изучить одну из предыдущих утечек, то эти сведения кажутся даже немного заниженными. Однако, даже такого прироста будет достаточно для победы над Big Navi.

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Лиза Су говорила, что новое поколение видеокарт будет быстрым и позволит поднять графику на новый уровень, но никогда не утверждала, что эти видеокарты будут самыми быстрыми на рынке. Возможно, красные будут радовать нас низкими ценами, ведь даже 21 TFLOPS достаточно для самых современных игр в разрешении 4К.