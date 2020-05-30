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MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения

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Одной из наиболее важных особенностей процессоров Intel многие их владельцы считают тот факт, что они крайне медленно теряют в цене со временем. Таким образом, через несколько лет использования какой-нибудь Core i7 7770К можно продать за 300 долларов, а более новую модель Core i7 8700К до 400 (если найти глупцов, которые их купят). Между тем, зачастую это вызвано не только высокой производительностью самих процессоров, а скорее ценовой политикой компании, предпочитающей не снижать цены, даже если модель очевидно уступает более новым чипам. 

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В такой ситуации удержание цены достигается затариванием складов и большими убытками. Вероятно, не всем нравится терять деньги. Абсурдность ситуации состоит в том, что сейчас у Intel на рынке выведено 2 активных поколения – девятое и десятое. Новые процессоры пока не опустились до рекомендованных цен, а старые реализуются по тем же ценам, что и полгода назад. Что же выбрать? У MSI есть ответ на этот вопрос.

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До 6 июня действует акция, которая позволяет получить немалые деньги при покупке процессоров Intel Core 9-го поколения и материнских плат к ним. На этот раз предложение работает и для жителей России. Условия крайне просты: до 6 июня нужно купить указанные в таблице продукты (чем дороже материнская плата и процессор, тем больше кешбэк), зарегистрироваться на сайте, подтвердив покупку в соответствие с регламентом и ждать возврата денег на карточку. 

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Если вы, начиная с 6 мая, покупали комплект из таблицы, обязательно получите возврат. Особенно много дают за флагманские модели. Согласитесь, 6-7 тысяч рублей – это очень даже неплохо. Страница акции. 

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alex1377228
17:29
Интересно, а с CU работает? Для германии вижу есть в списке, для рф нету
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
sdifi
17:28
Core i7 7770К отличный проц наверно
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
Zmey1945
17:28
2080ти - для 1080р, такое себе. деньги на ветер))
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Ahmed
17:27
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ZrZ
17:27
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owzod
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с эры фуллхд, топ вк до сих пор не все игры тянут. вроде все знают. как было так и осталось. поэтому ниже топа нет смысла что то брать. деньги на ветер.)))
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sdifi
17:24
10600kf вроде есть припой, по крайне мере по новостям так
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
Zmey1945
17:24
им трудно понять, что такое топ-пк)
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
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