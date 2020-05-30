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Одной из наиболее важных особенностей процессоров Intel многие их владельцы считают тот факт, что они крайне медленно теряют в цене со временем. Таким образом, через несколько лет использования какой-нибудь Core i7 7770К можно продать за 300 долларов, а более новую модель Core i7 8700К до 400 (если найти глупцов, которые их купят). Между тем, зачастую это вызвано не только высокой производительностью самих процессоров, а скорее ценовой политикой компании, предпочитающей не снижать цены, даже если модель очевидно уступает более новым чипам.

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В такой ситуации удержание цены достигается затариванием складов и большими убытками. Вероятно, не всем нравится терять деньги. Абсурдность ситуации состоит в том, что сейчас у Intel на рынке выведено 2 активных поколения – девятое и десятое. Новые процессоры пока не опустились до рекомендованных цен, а старые реализуются по тем же ценам, что и полгода назад. Что же выбрать? У MSI есть ответ на этот вопрос.

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