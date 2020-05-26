Процессоры Ryzen 5000-й серии – Cezanne не получат доступ к технологии трассировки лучей и будут довольствоваться графическим ядром Vega
В конце текущего года ожидается выход гибридных настольных процессоров Ryzen 4000-й серии. Они должны укрепить положение AMD на рынке готовых сборок, позволив увеличить рыночную долю. Предварительные сведения говорят о том, что нас ждут мощные производительные чипы, которые превзойдут конкурентов из синего лагеря как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Пожалуй, одним из слабых мест новых процессоров будет старое графическое ядро Vega. Недавно глава игрового подразделения AMD рассказал о причинах подобной технической особенности, пояснив, что это не скажется на игровой производительности.
В 2021 году ожидается выход следующего поколения гибридных процессоров Ryzen 5000-й серии – Cezanne. Считалось, что они перейдут на новый 7-нм+ техпроцесс и получат сразу две новые архитектуры: CPU – Zen 3 и GPU – Navi. Это должно было позволить поднять графику на небывалый уровень, сделав покупку бюджетных дискретных видеокарт бесполезной. Что до процессорного ядра, сомнений нет. Чего нельзя сказать о Navi, которая, судя по всему, не появится до 2022 года.
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рекламаРанее ходили слухи, что с появлением Navi на RDNA 2 гибридные процессоры получат доступ к трассировке лучей. Это казалось логичным и правильным. Как сообщается, 5000-я серия обойдётся без новых графических технологий и будет довольствоваться старой доброй Vega. Это значит, что ни о какой трассировке лучей речь не идёт как минимум до 2022 года, когда появится 6000-я серия – Rembrandt. Так ли это, мы сможем узнать только к концу текущего года, когда AMD решится посвятить нас в свои дальнейшие планы.
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