Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце текущего года ожидается выход гибридных настольных процессоров Ryzen 4000-й серии. Они должны укрепить положение AMD на рынке готовых сборок, позволив увеличить рыночную долю. Предварительные сведения говорят о том, что нас ждут мощные производительные чипы, которые превзойдут конкурентов из синего лагеря как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Пожалуй, одним из слабых мест новых процессоров будет старое графическое ядро Vega. Недавно глава игрового подразделения AMD рассказал о причинах подобной технической особенности, пояснив, что это не скажется на игровой производительности.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

В 2021 году ожидается выход следующего поколения гибридных процессоров Ryzen 5000-й серии – Cezanne. Считалось, что они перейдут на новый 7-нм+ техпроцесс и получат сразу две новые архитектуры: CPU – Zen 3 и GPU – Navi. Это должно было позволить поднять графику на небывалый уровень, сделав покупку бюджетных дискретных видеокарт бесполезной. Что до процессорного ядра, сомнений нет. Чего нельзя сказать о Navi, которая, судя по всему, не появится до 2022 года.

реклама

реклама