HUAWEI P SMART Z подешевел до 13 000 рублей – аналог Xiaomi Mi 9T за очень разумную цену + подарок на 3 000 рублей
Невероятно популярный смартфон Xiaomi Mi 9T до сих пор стоит около 20 тысяч рублей. Он пользуется отличным спросом, но цена на него откровенно завышена, ведь кроме дизайна он ничем не лучше линейки Redmi Note 9, стоимость которой стартует с гораздо меньших отметок. Многие пользователи полагают, что это единственный телефон, имеющий полностью безрамочный дизайн. Между тем в продаже уже давно есть HUAWEI P SMART Z. Он имеет немного проще камеру, но во всём остальном не уступит самому красивому смартфону 2019 года.
HUAWEI P SMART Z ещё на старте получил отличную цену в 22 тысяч рублей. Однако, со временем его стоимость падала, пока не опустилась до 17 тысяч рублей. Сейчас же можно обзавестись новеньким безрамочником с выезжающей камерой всего за 13 000 рублей. Что немаловажно, в эту сумму уже входит смарт-браслет HUAWEI BAND 4 (который стоит 3 000 рублей), обладающий водонепроницаемостью и множеством спортивных режимов, а также датчиком пульса и мониторингом сна.
реклама
Давайте изучим основные характеристики недорогого безрамочника HUAWEI P SMART Z:
- Дисплей: 6.59 дюймов с разрешением 1080р
- Процессор: 8-ядерный Kirin 710F, обладающий отличной производительностью
- Память: 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, что очень неплоха за столь низкую стоимость
- Батарея: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки
- Камеры: двойная основная 16+2 Мп, а также фронтальная на 16 Мп
реклама
Кроме того, смартфон обладает всеми современными беспроводными технологии включая NFС. Ссылка на официальный магазин в России.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила