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Невероятно популярный смартфон Xiaomi Mi 9T до сих пор стоит около 20 тысяч рублей. Он пользуется отличным спросом, но цена на него откровенно завышена, ведь кроме дизайна он ничем не лучше линейки Redmi Note 9, стоимость которой стартует с гораздо меньших отметок. Многие пользователи полагают, что это единственный телефон, имеющий полностью безрамочный дизайн. Между тем в продаже уже давно есть HUAWEI P SMART Z. Он имеет немного проще камеру, но во всём остальном не уступит самому красивому смартфону 2019 года.

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HUAWEI P SMART Z ещё на старте получил отличную цену в 22 тысяч рублей. Однако, со временем его стоимость падала, пока не опустилась до 17 тысяч рублей. Сейчас же можно обзавестись новеньким безрамочником с выезжающей камерой всего за 13 000 рублей. Что немаловажно, в эту сумму уже входит смарт-браслет HUAWEI BAND 4 (который стоит 3 000 рублей), обладающий водонепроницаемостью и множеством спортивных режимов, а также датчиком пульса и мониторингом сна.

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Давайте изучим основные характеристики недорогого безрамочника HUAWEI P SMART Z:

Дисплей : 6.59 дюймов с разрешением 1080р

: 6.59 дюймов с разрешением 1080р Процессор : 8-ядерный Kirin 710F, обладающий отличной производительностью

: 8-ядерный Kirin 710F, обладающий отличной производительностью Память : 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, что очень неплоха за столь низкую стоимость

: 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, что очень неплоха за столь низкую стоимость Батарея : 4000 мАч с функцией быстрой зарядки

: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки Камеры: двойная основная 16+2 Мп, а также фронтальная на 16 Мп

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Кроме того, смартфон обладает всеми современными беспроводными технологии включая NFС. Ссылка на официальный магазин в России.